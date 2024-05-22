به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبودی به مناسب شهادت خادم الرضا شهید خدمت سید ابراهیم حسینی ویاران همراهش سه شنبه شب در نمازخانه مرکز آموزشی فنی حرفه‌ای شماره سه بوشهر برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سوگواری و ذکر مصیبت و قرائت دعای پرفیض زیارت عاشورا توسط دبیر اقامه نماز اداره کل همراه بود.

در این مراسم معنوی که با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، معاونین، رؤسای مراکز آموزشی، کارکنان و مربیان برگزار شد از خدمات صادقانه رئیس جمهور مردمی و اقدامات ایشان در حل مشکلات مردم و کشور یاد شد.