ارسال ۱۸۰چکیده مقاله پژوهشی به دبیرخانه همایش پیش دبستانی خوزستان

اردشیر شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال پژوهشگران، فرهنگیان، دانشگاهیان و مربیان پیش دبستانی از برگزاری همایش علمی پیش دبستانی در خوزستان گفت: ۱۸۰ چکیده مقاله پژوهشی به دبیرخانه این همایش ارسال شده که پس از پالایش اولیه برای داوری نهایی در اختیار هیات علمی دانشگاه شهید چمران و علوم تحقیقات اهواز قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه همایش یافته های پیش دبستانی در پنج محور برگزار می شود، افزود: پس از داوری مقالات در هر محور سه مقاله برتر در روز همایش که پنجم اسفندماه در اهواز برگزار می شود، مورد قدردانی قرار می گیرند.

شجاعی یکی از مهمترین محورهای این همایش را بررسی نقش و اثرات پیش دبستانی بر رشد اجتماعی، عاطفی، شخصیت، زبان آموزی و کودگان دوزبانه دانست و اظهار کرد: استاندارد سازی یادگیری پیش دبستانی در زمینه های استعدادیابی، نظام ارزشیابی، برنامه ریزی درسی، آموزش از طریق بازی و کاربرد نظریه های آموزش و رشد، نقش و نگرش طبقات اجتماعی و گروه های مرجع و اثرگذار در آموزش پیش دبستانی و چشم انداز و برنامه های توسعه آموزش و پرورش پیش دبستانی در کشور منطبق بر سند تحول بنیادین از دیگر محورهای همایش هستند.

دبیر همایش ملی یافته های پژوهشی پیش دبستانی در خوزستان هدف از برگزاری این همایش را کیفیت بخشی به دوره پیش دبستانی دانست و افزود: بعد از پیگیری جدی اجرای طرح گذراندن دوره پیش دبستانی در خوزستان و حتی اجباری کردن آن در طول پنج سال گذشته، الان وقت آن رسیده که تاثیرات این دوره بر کودکان و نوآموزان سنجیده شود و از این پس از تحقیقات انجام شده در این زمینه بیش از پیش استقبال خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استان خوزستان رتبه اول را در جذب نوآموزان پیش دبستانی حدود ۱۱۰ هزاز نفر در کشور را دارا است و علاوه بر آن توانسته با تقویت این دوره در چندسال اخیر برای بیش از ۱۲هزار نفر اشتغال زایی ایجاد کند که تعدادی به عنوان نیروی حق التدریس و تعدادی الان به عنوان مربی مشغول هستند.