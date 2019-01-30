قم میزبان مسابقات فوتبال زیر ۱۵ سال کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات گروه سوم مسابقات مناطق زیر ۱۵ سال باشگاههای کشور قرار است به میزبانی قم برگزار شود و تیمهای حاضر در این گروه از ۲۶ بهمن تا دوم اسفند در قم با هم به رقابت میپردازند.
تیم عرفان گستر قم، میزبان این رقابتها معرفی شده است و علاوه بر عرفان گستر، تیمهای پور البرز کرج، پیام قزوین، اتحاد شهرکرد و نشر دامغان در این گروه حضور دارند ضمن این که پیام پرواز، دیگر تیم قمی است که در این گروه مسابقه میدهد.
حضور ۲ تیمی قمی در این گروه ۶ تیمی شانس صعود نمایندگان قم به مرحله دوم این مسابقات را افزایش میدهد. این مسابقات به صورت دورهای و تک مرحله برگزار میشود و تیمهای اول و دوم به مرحله دوم راه مییابند و سایر تیمها به مسابقات استانی خود باز میگردند.
استان قم در مسابقات فوتبال پایه در دسته مناطق در سایر ردههای سنی نیز نمایندگانی دارد که این تیمها با انجام قرعه کشی حریفان خود را خواهند شناخت. فوتبال قم در مسابقات دسته مناطق در ردههای مختلف در سالهای اخیر موفقیت شاخصی به دست نیاورده است و تنها موفقیت آن به سال ۹۲ و صعود تیم افشید از لیگ مناطق نوجوانان به لیگ برتر نوجوانان باز میگردد.
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