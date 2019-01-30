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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۹

ستاره شناسان رصد کردند؛

یک سطل آشغال فضایی دور زمین مدار می زند

یک سطل آشغال فضایی دور زمین مدار می زند

ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ در هاوایی یک زباله فضایی رصد کرده اند که شبیه سطل آشغال خالی است و در فاصله ۶۰۰ کیلومتری زمین مدار می زند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، در حال حاضر یک شی دور زمین مدار می زند که به گفته ستاره شناسان شبیه یک سطل آشغال خالی است!

 تلسکوپ ATLAS در هاوایی نخستین بار این سطل آشغال فضایی را روز جمعه دید. رصدخانه های Northolt Branch  در لندن نیز این شی را رصد و تصاویر آن را در فیس بوک منتشر کردند. این شی بسیار سبک و نسبت محیط به حجم آن اندک است.

این امر نشان می دهد  سطل آشغال فضایی در حقیقت یک تکه ماده سبک (احتمالا یک فویل فلزی) مربوط به بقایای پرتاب موشک است.

پیش از این نیز ستاره شناسان سطل آشغال های خالی فضایی دیگری را نیز مشاهده کرده اند. اما این نمونه مدار عجیبی دارد که سبب شده شی در فاصله ۶۰۰ کیلومتری سطح زمین باشد.  

ستاره شناسان معتقدند این شی طی چندماه آتی در اتمسفر زمین می سوزد.

کد مطلب 4528375

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