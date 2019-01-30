پیاده سازی طرح کلان توسعه «اینترنت اشیا» در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، پیاده سازی و توسعه اینترنت اشیا یکی از برنامه های راهبردی وزارت ارتباطات است که طرح های کلانی را در این زمینه در دستور کار دارد و البته تحقق آن یقینا نیازمند فعال شدن تمام بازیگران این عرصه از جمله اپراتورها، بخش خصوصی، بخش های تولیدی، صنایع و محققان است.

اینترنت اشیا (Internet of Things) که به اختصار IOT شناخته می شود مبحث جدید و نا آشنایی نیست، چون اولین نمونه استفاده از این تکنولوژی در تولید و رونمایی از توستر متصل به اینترنت توسط یک کمپانی طی یک کنفرانس در سال ۱۹۸۹ به کار گرفته شد.

در کل، مفهوم اینترنت اشیا اتصال دستگاه‌های مختلف به یکدیگر از طریق اینترنت است. به کمک اینترنت اشیا برنامه ها و دستگاه های مختلف می توانند از طریق اتصال اینترنت با یکدیگر و حتی انسان تعامل و صحبت کنند. برای نمونه می توان به یخچال های هوشمند که به اینترنت متصل هستند و ما را از موجودی و تاریخ انقضا مواد خوراکی داخل یخچال با خبر می سازند، اشاره کرد. در واقع، اینترنت اشیا ما را قادر می سازد تا اشیا مورد استفاده خود را از راه دور و به کمک زیرساخت های اینترنتی مدیریت و کنترل کنیم.

اینترنت اشیا فرصت هایی ایجاد می کند برای ادغام مستقیم دنیای فیزیکی و سیستم های مبتنی بر کامپیوتر، سیستم هایی مانند خودروهای هوشمند، لوازم خانگی و خانه های هوشمند که این روزها در مباحث و مجالس مختلفی به آن ها اشاره می شود.

براساس پیش‌بینی‌ها، پنج سال آینده، اینترنت اشیا تحولی را برای مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و دولت‌ها به دنبال خواهد داشت. تخمین زده می‌شود که تعداد ابزار خانگی هوشمند در آمریکا تا سال ۲۰۲۳، از مرز یک میلیارد عبور کند و مصرف‌کنندگان هر خانواده، ۷۲۵ دلار در این زمینه هزینه کنند که جمع این هزینه‌ها، به بیش از ۹۰ میلیارد دلار می‌رسد.

شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری روی ابزارهای قابل اتصال و خودکار ادامه خواهند داد و تا سال ۲۰۲۳، پایگاه‌های سیستم رباتیک صنعتی در جهان به ۶ میلیون خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی می‌شود هزینه ابداع راه‌های استفاده از اینترنت اشیا، به ۴۵۰ میلیارد دلار برسد.

اما کاربردهای اینترنت اشیا تنها این نیست. اینترنت اشیا می تواند در صنعت بیمه به بهبود روابط و ضوابط شرکت‌ها کمک کند یا در بخش انرژی از طریق کنتورهای هوشمند، مصرف گاز و برق را بهینه سازی و زمینه مدیریت بهتر را فراهم کند.

اینترنت اشیا در بخش سلامت و پزشکی، نفت و گاز، گردشگری و حفاظت از محیط زیست، کشاورزی و دامداری و... زمینه تحولات بسیاری را ایجاد کرده است.

از این رو توجه بیش از پیش به پیاده سازی و توسعه اینترنت اشیا می تواند به هوشمندسازی امور و بالطبع تسهیل زندگی مردم منجر شود.