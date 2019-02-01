آخرین وضعیت سامانه حقوق مدیران/صداوسیما ودیوان محاسبات ملحق نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، دی ماه ۹۵ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال ۹۶، نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاههای اجرایی را فراهم کند به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوقالعادهها، هزینهها، کمک هزینهها، کارانه، پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستم، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی،اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرگی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها درسازمان خصوصیسازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
در این راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی نسبت به راهاندازی «سامانه متمرکز ثبت حقوق و مزایا» اقدام کرد و طی بخشنامه ای در ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاههای اجرایی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اقدام و اطلاعات مزبور را در سامانه این سازمان نیز بارگذاری کنند.
همچنین طی بخشنامه ای در تاریخ دوم مهر ماه سال جاری از دستگاههای اجرایی درخواست شد ضمن تعبیه گزینه «مشاهده پرداختیهای مدیران» در سامانه خود نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات مربوط به پرداختهای مدیران اقدام کنند تا مقدمات ایجاد دسترسی برای دستگاههای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
پس از این اقدامات، اواخر مهرماه سال جاری بود که هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.
بر این اساس، تاکنون تنها اطلاعات مربوط به ۲۵۲ دستگاه از مجموعههای تابعه دولت (قوه مجریه)، ستاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعدادی از ادارات کل دادگستری استانها و برخی واحدهای استانی تابعه در سامانه وارد شده است؛ همچنین تعداد یک هزار و ۶۸۳ دستگاه کاربران خود را تعریف و آموزش داده اند که میتوانند حجم بالایی از اطلاعات را وارد کنند و قوه مجریه نیز در راس این آمار قرار دارد.
با این حال کماکان تعدادی از دستگاههای مشمول قانون از جمله بخش عمده دستگاههای زیر نظر قوه قضاییه، صدا و سیما، دیوان محاسبات کشور و دستگاههای خارج از قوای سهگانه اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری نکردهاند.
عدم ورود صدا و سیما در این سامانه بیش از هر دستگاه دیگری به چشم می آید، چراکه این دستگاه علاوه بر درآمدهایی که خود کسب می کند بیشترین بودجه را نیز در بخش شرکت های زیان ده دریافت می کند؛ به گونه ای که رقم حدودی برای بودجه صداوسیما در سال ۹۸، یک هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است؛ این رقم در سال۹۷، یک هزارو ۶۴۶ میلیارد تومان و در سال۹۶، یک هزارو ۵۹۸ میلیارد تومان بوده است.
به گزارش مهر، در شرایطی برخی دستگاهها از جمله قوه قضائیه ودیوان محاسبات و صداو سیما برای شفافسازی حقوق مدیران و کارکنان خود به سامانه حقوق و مزایا وارد نشدهاند که در اصل جریان راهاندازی این سامانه و تصویب آن در برنامه ششم توسعه در نتیجه به جریان افتادن فیشهای حقوقی مدیران به ویژه مدیران دولتی بود که در نهایت با ورود دیوان محاسبات و در مواردی مجلس و یا قوه قضائیه همراه شده بود و دیوان محاسبات خود یکی از دستگاههای خواستار راهاندازی سامانه حقوق و مزایا و شفاف سازی در این مورد بود.
