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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

توسط دبیرخانه جایزه کتاب سال اعلام شد؛

معرفی ۲۶ نامزد دیگر از جایزه کتاب سال

معرفی ۲۶ نامزد دیگر از جایزه کتاب سال

با معرفی نامزدهای تعدادی از بخش‌های دیگر جایزه کتاب سال، اسامی ۲۶ کتاب دیگر که به مرحله نهایی راه پیدا کرده‌اند، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سی‌وششمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، نامزدهای ۵ موضوع معماری و شهرسازی، هنرهای تجسمی، موسیقی، هنرهای نمایشی و تربیت بدنی این جایزه معرفی شدند.

موضوعات معماری و شهرسازی، هنرهای تجسمی و موسیقی با ۱۲ اثر، دومین مرحله ارزیابی خود را به پایان رساندند.

در موضوع «معماری و شهرسازی» شش کتاب «تاریخ باغ و باغ‌سازی در ایران: تحلیل و بازخوانی باغ و باغ‌سازی به روایت متون و اسناد تاریخی، تألیف غلامرضا جمال‌الدین، تهران: روزنه»، «زندگی، فضا، بنا، به‌ترتیب (تنظیم رابطه توده و فضا در بافت‌های مسکونی)، تألیف مروارید قاسمی، تهران: روزنه»، «فرهنگ‌نامة بناهای دینی پیش از اسلام ایران، تألیف میترا آزاد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی»، «مبانی مسکن پایدار، تألیف آوی فریدمن، ترجمة هانی منصورنژاد، تهران: کتابکده کسری»، «مفاهیم پایه در محلات پایدار، تألیف آوی فریدمن، ترجمة حامد مضطرزاده و وحیده حجتی، تهران: طحان» و «کاریز در ایران و شیوه‌های سنتی بهره‌گیری از آن، تألیف جواد صفی‌نژاد، تهران: پویه مهراشراق»  به مرحله دوم داوری رسیدند.

 در موضوع «هنرهای تجسمی» تنها دو کتاب «خوشنویسی اسلامی، تألیف شیلا بلر، ترجمة ولی‌الله کاووسی، تهران: مؤسسة تألیف ترجمه و نشر آثار هنری متن ـ فرهنگستان هنر» و « فالنامة شاه‌طهماسبی، مؤسسة تألیف ترجمه و نشر آثار هنری متن ـ فرهنگستان هنر» به عنوان نامزد این دوره از جایزه کتاب سال معرفی شدند.

همچنین، در موضوع «موسیقی» کتاب‌های «تاریخ موسیقی غرب، تألیف جیمز پیتر برکهولدر، دونالد جی گراوت و دیگران، ترجمة کامران غبرایی، تهران: کتابسرای نیک»، «ساختار ملودی در موسیقی ایرانی، تألیف محمدرضا آزاده‌فر، تهران: نشر مرکز»، «گودل، اشر، باخ: بافتة گرانسنگ ابدی، تألیف داگلاس‌آر ـ هوفشتاتر، ترجمة مرتضی و عبدالرضا خزانه‌داری و سروش ثابت، تهران: نشر مرکز» و «موسیقی، کار و زندگی در غرب مازندران (تنکابن قدیم)، تألیف عباس دانای‌علمی تهران: سوره مهر» در فهرست نامزدهای این دوره از جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.

همچنین ۱۴ کتاب به عنوان نامزدهای نهایی موضوعات نمایشنامه، هنرهای نمایشی و تربیت بدنی معرفی شدند.

در موضوع «هنرهای نمایشی» کتاب های «ژانر و هالیوود، تألیف استیو نیل، ترجمة شیوا قنبریان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات»، «فیلم/ ژانر، تألیف ریک آلتمن، ترجمة حمید طاهری، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات»، «قوم‌نگاری تصویری: استفاده از دوربین در تحقیق انسان‌شناختی، تألیف پیتر ایان گرافورد، ترجمة فتاح محمدی، تهران: رونق» و «سبک‌های بازیگری، ترجمة علی‌ظفر قهرمانی‌نژاد، سازمان سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی» به عنوان نامزد این دوره از جایزه کتاب سال شناخته شدند.

همچنین شش کتاب «آسمان کلاغ‌پوش، مهسا طالبی رستمی، تهران: نودا»، «اردک وحشی، تألیف هنریک ایبسن، ترجمة منوچهر انور، تهران: کارنامه»، «بهار ۷۱، تألیف آرتور آداموف، ترجمة مهسا خیراللهی، تهران: نی»، «ریچارد سوم، تألیف ویلیام شکسپیر، ترجمة عبدالله کوثری، تهران: نشر نی»، «ماکیاوللی: هنر رعب و وحشت، تألیف رابرت کوهن، ترجمة غلامرضا شهبازی، تهران: حکمت سینا» و «نان سنگک، تألیف فریده فرجام، تهران: مروارید» با موضوع «نمایشنامه» به مرحله دوم داوری جایزه کتاب سال راه پیدا کردند.

کتاب های «مبانی بازاریابی ورزشی، تألیف برندا پیتو دیوید استاتلر، ترجمة سیدمرتضی عظیم‌زاده و فاطمه حیدری و دیگران، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد»، «مبانی مدیریت ورزشی، تألیف رابرت ئی. بیکر و کریگ اشریک، ترجمة سیدرضا حسینی‌نیا و احمدعلی آصفی، شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود»، «تغذیة ورزشی، تألیف سوزان لانهام و نیو سامانتا استیر و دیگران، ترجمة روح‌اله رنجبر و عبدالرضا کاظمی و دیگران، اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز» و «روان‌سنجی در ورزش: اصول و کاربردها، ترجمه و تألیف فرشید طهماسبی و فرزانه حاتمی و دیگران، تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی» با موضوع «تربیت بدنی» به عنوان نامزدهای  سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال شناخته شدند.

مراسم اختتامیه جایزه کتاب سال، ۱۶ بهمن برگزار می‌شود.

کد مطلب 4528445

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