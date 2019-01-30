معرفی ۲۶ نامزد دیگر از جایزه کتاب سال

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سی‌وششمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، نامزدهای ۵ موضوع معماری و شهرسازی، هنرهای تجسمی، موسیقی، هنرهای نمایشی و تربیت بدنی این جایزه معرفی شدند.

موضوعات معماری و شهرسازی، هنرهای تجسمی و موسیقی با ۱۲ اثر، دومین مرحله ارزیابی خود را به پایان رساندند.

در موضوع «معماری و شهرسازی» شش کتاب «تاریخ باغ و باغ‌سازی در ایران: تحلیل و بازخوانی باغ و باغ‌سازی به روایت متون و اسناد تاریخی، تألیف غلامرضا جمال‌الدین، تهران: روزنه»، «زندگی، فضا، بنا، به‌ترتیب (تنظیم رابطه توده و فضا در بافت‌های مسکونی)، تألیف مروارید قاسمی، تهران: روزنه»، «فرهنگ‌نامة بناهای دینی پیش از اسلام ایران، تألیف میترا آزاد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی»، «مبانی مسکن پایدار، تألیف آوی فریدمن، ترجمة هانی منصورنژاد، تهران: کتابکده کسری»، «مفاهیم پایه در محلات پایدار، تألیف آوی فریدمن، ترجمة حامد مضطرزاده و وحیده حجتی، تهران: طحان» و «کاریز در ایران و شیوه‌های سنتی بهره‌گیری از آن، تألیف جواد صفی‌نژاد، تهران: پویه مهراشراق» به مرحله دوم داوری رسیدند.

در موضوع «هنرهای تجسمی» تنها دو کتاب «خوشنویسی اسلامی، تألیف شیلا بلر، ترجمة ولی‌الله کاووسی، تهران: مؤسسة تألیف ترجمه و نشر آثار هنری متن ـ فرهنگستان هنر» و « فالنامة شاه‌طهماسبی، مؤسسة تألیف ترجمه و نشر آثار هنری متن ـ فرهنگستان هنر» به عنوان نامزد این دوره از جایزه کتاب سال معرفی شدند.

همچنین، در موضوع «موسیقی» کتاب‌های «تاریخ موسیقی غرب، تألیف جیمز پیتر برکهولدر، دونالد جی گراوت و دیگران، ترجمة کامران غبرایی، تهران: کتابسرای نیک»، «ساختار ملودی در موسیقی ایرانی، تألیف محمدرضا آزاده‌فر، تهران: نشر مرکز»، «گودل، اشر، باخ: بافتة گرانسنگ ابدی، تألیف داگلاس‌آر ـ هوفشتاتر، ترجمة مرتضی و عبدالرضا خزانه‌داری و سروش ثابت، تهران: نشر مرکز» و «موسیقی، کار و زندگی در غرب مازندران (تنکابن قدیم)، تألیف عباس دانای‌علمی تهران: سوره مهر» در فهرست نامزدهای این دوره از جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.

همچنین ۱۴ کتاب به عنوان نامزدهای نهایی موضوعات نمایشنامه، هنرهای نمایشی و تربیت بدنی معرفی شدند.

در موضوع «هنرهای نمایشی» کتاب های «ژانر و هالیوود، تألیف استیو نیل، ترجمة شیوا قنبریان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات»، «فیلم/ ژانر، تألیف ریک آلتمن، ترجمة حمید طاهری، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات»، «قوم‌نگاری تصویری: استفاده از دوربین در تحقیق انسان‌شناختی، تألیف پیتر ایان گرافورد، ترجمة فتاح محمدی، تهران: رونق» و «سبک‌های بازیگری، ترجمة علی‌ظفر قهرمانی‌نژاد، سازمان سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی» به عنوان نامزد این دوره از جایزه کتاب سال شناخته شدند.

همچنین شش کتاب «آسمان کلاغ‌پوش، مهسا طالبی رستمی، تهران: نودا»، «اردک وحشی، تألیف هنریک ایبسن، ترجمة منوچهر انور، تهران: کارنامه»، «بهار ۷۱، تألیف آرتور آداموف، ترجمة مهسا خیراللهی، تهران: نی»، «ریچارد سوم، تألیف ویلیام شکسپیر، ترجمة عبدالله کوثری، تهران: نشر نی»، «ماکیاوللی: هنر رعب و وحشت، تألیف رابرت کوهن، ترجمة غلامرضا شهبازی، تهران: حکمت سینا» و «نان سنگک، تألیف فریده فرجام، تهران: مروارید» با موضوع «نمایشنامه» به مرحله دوم داوری جایزه کتاب سال راه پیدا کردند.

کتاب های «مبانی بازاریابی ورزشی، تألیف برندا پیتو دیوید استاتلر، ترجمة سیدمرتضی عظیم‌زاده و فاطمه حیدری و دیگران، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد»، «مبانی مدیریت ورزشی، تألیف رابرت ئی. بیکر و کریگ اشریک، ترجمة سیدرضا حسینی‌نیا و احمدعلی آصفی، شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود»، «تغذیة ورزشی، تألیف سوزان لانهام و نیو سامانتا استیر و دیگران، ترجمة روح‌اله رنجبر و عبدالرضا کاظمی و دیگران، اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز» و «روان‌سنجی در ورزش: اصول و کاربردها، ترجمه و تألیف فرشید طهماسبی و فرزانه حاتمی و دیگران، تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی» با موضوع «تربیت بدنی» به عنوان نامزدهای سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال شناخته شدند.

مراسم اختتامیه جایزه کتاب سال، ۱۶ بهمن برگزار می‌شود.