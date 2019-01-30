ایمان به خدا و خدمت به خلق در تمامی ادیان الهی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد هادی عبدخدایی ظهر چهارشنبه در نخستین همایش بین المللی امام رضا(ع) و گفتگوی ادیان که در تالار قدس آستان مقدس رضوی اظهار کرد:در تمامی ادیان الهی جوهره ایمان به خدا و خدمت به خلق وجود دارد و امیدواریم که با ائتلافی که میان ادیان صورت می گیرد، دین چهره خود را بیش از قبل به جهانیان نشان بدهد و ارزش های دینی آشکار شود زیرا با اخلاق و احکام دینی مردم می توانند یک زندگی سالم داشته باشند.

وی افزود:این کنگره که به نام علی بن موسی الرضا(ع) برگزار شده است، این آموزه را به ما می دهد که ما به پیروی از قرآن کریم و سیره ائمه اطهار به ویژه امام هشتم کنار هم بنشینیم و به گفتگو بپردازیم و در نتیجه دنیای سالمِ فارغ از جنگ و خونریزی بسازیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: هزینه و ثروتی که برای جنگ به کار برده می شود اگر برای آبادانی کشورها به کار برده می شد امروز میلیون ها نفر از نداشتن دارو وبهداشت در کشورهای مختلف جان نمی دادند، امروز این همه کشتار رخ نمی داد. این دست های ستمگر برای هوا و خواسته های خودشان تمامی این نعمات الهی و ثروت ها را برای کارهای باطل صرف نمی کردند. اکثریت مردم جهان دین داران هستند لذا اگر ما وحدت داشته باشیم، می توانیم آرمان های دینی را بیان کنیم و تحقق بخشیم.

وی گفت:در قرن گذشته با کمال تاسف چیرگی سکولاریسم و لائیسیسم بر جهان برقرار بوده است و نتیجه آن هزاران فاجعه، مانند جنگ اول و دوم جهانی، پیدایش حکومت سرمایه داری، تخریب بقاع متبرکه بقیع، حاکمیت افراد مستبد مثل رضاخان و آتاتورک و بدترین حملات به دین و حقوق انسان ها به ویژه مسلمانان، است.

عبدخدایی تصریح کرد:در آن دوران هرکسی به جز دین داران واقعی آزادی داشت، حتی فیلم‌سازان بدترین فیلم ها را برای پاک ترین پیامبران الهی درست کردند که نمونه آن را می توان «آخرین وسوسه های مسیح» بیان کرد.

وی افزود:همچنین در آن دوران راجع به بزرگان مذاهب تاخت و تازهایی صورت گرفت و به ساحت مقدس خداوند متعال و مومنان او اهانت‌ها شد ولی بحمدالله امروز آن سر و صداها محو شده و به زباله دان تاریخ پیوسته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد:اکنون در زمانی هستیم که به واسطه طلیعه انقلاب اسلامی دین و پیشرفت ادیان مطرح است که این امر مسلمانان را از زشتی ها باز می دارد و ادیان الهی را متخلق به اخلاق حسنه و همزیستی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر می کند.