به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز ۱۰ بهمن ماه نشست رسانهای مستند «خانهای برای تو» به کارگردانی مهدی بخشی مقدم در پردیس سینمایی ملت؛ سینمای رسانهها در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد.
در ابتدای این نشست که با حضور کمرنگ اهالی رسانه همراه بود، مهدی شامحمدی تهیهکننده این مستند عنوان کرد: من قبلا هم به بیتدبیریای که در جشنواره فیلم فجر رخ میدهد، اعتراض کردهام و جا دارد اینجا هم بگویم که درباره مستند در این جشنواره روند مناسبی طی نشده است.
وی افزود: وقتی ما همین قدر بیاهمیت با سینمای مستند برخورد میکنیم دوستان رسانهای هم دوست ندارند چنین فیلمی را در سالن رسانههای جشنواره ببیند، چون سیاستگذاری جشنواره به درستی با مستندها برخورد نکرده است.
شامحمدی اظهار کرد: در جشنوارههای معتبر ۲۰۱۸ بزرگترین و بهترین جوایز به مستندها تعلق گرفته است به همین دلیل مخاطب جشنوارهها یاد میگیرند به فیلم مستند احترام بگذارند و فرهیختگی مستند در این جشنوارهها به وضوح مشخص است اما در اینجا میشود برخوردهای نامناسب را دید.
حمیدرضا فطورهچیان مدیر هنری این مستند در ادامه درباره مباحث مالی این فیلم اظهار کرد: با اینکه بودجه کمی در این عرصه وجود دارد اما بیشترین جوایز مربوط به آثار مستند بوده است.
شامحمدی هم عنوان کرد: بودجههایی که برای مستند در نظر میگیرند بسیار کم است. ما پولمان را باید از جای دیگر در بیاوریم و صرف علاقهمان در جای دیگری کنیم. باید از همه بچههای گروه که موقعیت را درک میکنند و از سر علاقه به پروژه ما پیوستند تشکر کنم. دستمزدهای بچههای مستند با کارهای داستانی قابل مقایسه نیست. اگر چرخه تولید تا نمایش مستند شکل درستی به خود بگیرد شود این مشکلات هم حل میشود ما از مسئولان سیاستگذار فرهنگی میخواهیم ریالی به فیلم مستند کمک نکنند ولی فقط سالن نمایش مثل باقی فیلمها برای آن در نظر بگیرند آنگاه میبینیم که چقدر برای تماشای فیلم مستند توسط مردم فرهنگسازی میشود.
سپس محمد حدادی فیلمبردار این اثر گفت: من این شانس را داشتم که در یک فیلم مستند خوب باشم هرچند من در مستندهای زیادی بوده ام اما هر بار با رفتن به پروژهها استرس میگیرم. امیدوارم استرس من و مسیر تلخی که شخصیت داستان میگذراند روی کار من تاثیر نگذاشته باشد.
شامحمدی در بخش دیگر از این نشست بیان کرد: ما در اتاق فکرمان همه شرایط را در نظر گرفته بودیم. اگر حال سوژه خوب میشد سکانس نهایی ما مربوط به تحویل سال در خانهای میشد که سوژه فیلم با عنوان داوود ساخته بود.
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