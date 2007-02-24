میلیونر اسرائیلی بزرگترین حامی مالی سیاستمداران آمریکایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در ادامه می نویسد: سرمایه دار اسرائیلی فعال درحوزه ارتباطات و رسانه ها حداقل 13 میلیون دلار به سیاستمداران آمریکایی کمک کرده است.

به نوشته این روزنامه، "حاییم سابان" سرمایه دار مصری الاصل اسرائیل که از دوستان نزدیک بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا به شمار می رود کمک هایی را به هردو حزب جمهوریخواه ودموکرات ارائه داده به طوری که به نوشته این روزنامه جرج بوش رئیس جمهور فعلی آمریکا نیز از این کمک ها بی بهره نبوده است.

علاوه بر جرج بوش "آرنولد شوارتزنگر" فرماندار جمهوریخواه کالیفرنیا نیز در فهرست دریافت کنندگان کمک مالی از این سرمایه دار یهودی است.

"استفن بینگ" با 10 میلیون دلار، "فرد ایچنر" با 8 میلیون دلار و "استیو فوربز"(صاحب نشریه فوربز) با مجموع 7 میلیون دلار از دیگر کمک کنندگان مالی به نامزدهای دو حزب در آمریکا هستند.

سابان که یک یهودی مصری است پس از سالها به اسرائیل مهاجرت کرده و از آنجا به آمریکا رفت.

وی مالک شبکه های تلویزیونی مختلف و بنیاد سابان وابسته به مؤسسه بروکینگز در آمریکا می باشد که تحت مدیریت "کنت پولاک" کارشناس و تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه اداره می شود.

سابان همچنین از دوستان نزدیک آریل شارون نخست وزیر سابق اسرائیل می باشد که به نوشته یکی از نشریه های عربی او روزانه به مدت چند ساعت با شارون مکالمه خصوصی داشت.