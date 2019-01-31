انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه دمشق و دانشگاه مذاهب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی از استادان دانشگاه ها و وزارت علوم سوریه به ریاست محمدماهر قباقیبی رییس دانشگاه دمشق ضمن حضور در دانشگاه مذاهب اسلامی با مختاری ریاست دیدار کرده و علاوه بر امضای تفاهم نامه همکاریهای علمی از بخش های مختلف دانشگاه از جمله کتابخانه مرکزی بازدید به عمل آوردند.

نشست مشترکی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین مختاری، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و هیات سوری در راستای آشنایی هرچه بیشتر طرفین با فعالیت های یکدیگر و همچنین بررسی مفاد تفاهم نامه همکاری های مشترک و امضاء آن امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه در دفتر ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این دیدار مختاری با بیان اینکه فلسفه تاسیس این دانشگاه آن است که به لحاظ علمی و عملی پیروان مذاهب اسلامی در کنار هم اشتغال به تحصیل داشته باشند، گفت: این دانشگاه در راستای تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بر مساله تقریب و وحدت مذاهب اسلامی تاسیس شد تا کرسی های نظریه پردازی با حضور پیروان مذاهب اسلامی و بهره مندی از استادان شیعه و اهل سنت برگزار شود.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی بیان داشت: این دانشگاه ماموریت و رسالت نظری، فکری و علمی در ارتباط با پروژه تقریب دارد و کتاب های متعددی را تا به امروز منتشر کرده است، همچنین، مقالاتی در مجلات این دانشگاه به چند زبان منتشر می شود که انتشار این آثار تاثیر بسزایی در تنویر افکار جامعه دارد.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به افغانستان و دیدار از دانشگاه های کابل و مقامات این کشور گفت: آنها بسیار تعجب کردند که چنین دانشگاهی با این اهداف و ماموریت ها در ایران وجود دارد، این هوشمندی رهبر معظم انقلاب را می رساند که این دانشگاه بتواند کادر سازی کرده و نیروهای تقریبی را تربیت کند.

مختاری خاطرنشان کرد: ما امروز در سایه همین تربیت نیروی انسانی تقریبی در چنین دانشگاهی در مناطقی که اهل سنت هستند می خواهیم مدیر اهل سنت بگذاریم منتهی یک سنی تقریبی می خواهیم همانطور که شیعه افراطی نمی خواهیم؛ ما نیاز به امنیت و آرامش داریم و امنیت ما به لحاظ علمی و فرهنگی برای نسل جوان است که آینده ای را برای آنها بسازیم.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی همچنین به فعالیتهای علمی و علمایی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در زمینه وحدت و تنویر افکار اشاره کرد و گفت: دشمن نمی‌خواهد ما در کنار هم باشیم، بنده به عنوان کسی که در یکی از دانشگاههای انگلیس تحصیل کرده‌ام، از نزدیک شاهد فتنه انگیزی دشمنان و کسانی که دم از دموکراسی می زنند، بوده ام.

وی با بیان اینکه همه مشکلات ما از جهل ناشی می شود، گفت: امروز دانشجویان ما آگاه شده و با آسیبهای فرقه گرایی و مرکز فرماندهی آن که انگلیس است، به خوبی آشنا هستند، ما در این دانشگاه در تلاش هستیم تا سفرای تقریبی تربیت کنیم و فقط مدرک تحویل ندهیم، بلکه انسان معتدل تحویل دهیم.

در ادامه مختاری در پاسخ به سوال یکی از اعضای هیات سوری در مورد علت فعالیت های این دانشگاه در حوزه تقریب مذاهب اسلامی، گفت: ریشه همه مشکلات ما جهل است، اکنون ما همان افراد جاهلی را که شما در سوریه با آنها درگیر هستید و وقتی با این افراد صحبت می کنیم می بینیم بخاطر جهل و عدم آگاهی وارد گروه ها و جریان های افراطی و تکفیری شده اند.

وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب حرفشان این است که در دانشگاه ها باید کار کرد چون دانشگاه ظرفیت راه اندازی کرسی های نظریه پردازی را دارد. در آینده و در مناطق اهل سنت نشین یا شیعه نشین فارغ التحصیلان همین دانشگاه ها جامعه را اداره می کنند، «حیدرالعبادی»، نخست وزیر پیشین عراق، قبل از اتمام کارش هیاتی را به این دانشگاه فرستاد، آنها گفتند ما چنین مدل دانشگاهی را در بغداد نیاز داریم چون بعد از فروپاشی داعش در عراق باید چه کرد؟ در نتیجه ما معتقدیم که کار تقریب که این دانشگاه انجام می دهد آگاهی بخشی به جامعه بوده و این کار علمی و فکری است.

در ادامه این دیدار محمدماهر قباقیبی، رییس دانشگاه دمشق نیز با بیان این که موضوع تنویر افکار نسل جوان با استفاده از روش های علمی و دانشگاهی موشوع حساسی است، گفت: باید منطقی و متعادل باشیم، تعصب از سوی هر دو طرف مردود است، خداوند وقتی پیامبران را فرستاد از اول به نماز و روزه دعوت نکرد بلکه به مکارم اخلاق دعوت و سپس تدریج این مسایل و مناسک را مطرح کرد.

مختاری در ادامه، تندیس دانشگاه مذاهب اسلامی را به رئیس دانشگاه دمشق اهدا کرد؛ همچنین تفاهم نامه همکاری بین دو دانشگاه از سوی طرفین به امضا رسید و قرار شد، برای تأیید نهایی به رؤیت وزارت علوم سوریه برسد.

در پایان هیأت سوری، از بخشهای مختلف دانشگاه مذاهب بازدید کردند.