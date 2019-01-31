امام خمینی (ره) توانست وطن واحد اسلامی تشکیل دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده حزب الله در چهاردهمین گردهمایی علمای اسلامی در دمشق، پایتخت سوریه نسبت به بیان دقیق علمی مفهوم‌ وطن‌ و شهروندی از منظر اسلام پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین اکرم‌ برکات گفت: معنای لغوی وطن‌ نزد عرب به معنای منزل است و در اصطلاح فقهی به معنای محل تولد و محل اصلی زندگی می باشد. اما از لحاظ اجتماعی ممکن است مفهوم وسیعتری داشته باشد.

وی ادامه داد: برای فهم دیدگاه اسلام به وطن باید دیدگاه اسلام‌ را به اهمیت علاقه انسان به محل زندگی بررسی کرد که از نظر اسلام امری مهم است. در این میان برای تشکیل هر وطن‌ و هر جامعه حلقه های وصلی بین افراد وطن وجود دارد؛ که حلقه وصل اول وابستگی اعتقادی فرد است؛ حلقه وصل دوم نسبت خانوادگی و عشیره ای هر فرد جامعه است و حلقه وصل سوم جغرافیا ومحل زندگی افراد است.

امام خمینی قدس سره الشریف شخصیتی بود که توانست این حلقه های وصل را به یکدیگر متصل کرده و وطن واحد اسلامی را تشکیل دهد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران‌ در دمشق نیز با تشکر از وزیر اوقاف سوریه و نماینده مقام‌ معظم رهبری در سوریه جهت برگزاری این نشست، گفت: ما همه در یک وطن واحد ایمانی هستیم و پیروزی انقلاب اسلامی ایران آغاز راه فرزندان این وطن بوده است.

ترک آبادی افزود: امروزه سخن گفتن از شهروندی و محبت به وطن برای هر عالم و متفکری از اولویات و ضروریات است و علما نقش بسیار ویژه ای در این مساله مهم داشته و دارند.

در پایان جلسه افتتاحیه شخصیت های حاضر؛ با اهدای هدایایی به تقدیر از پنج خانواده ی شهدای مقاوم از تمام مذاهب اسلامی که چند شهید تقدیم جبهه ی مقاومت کرده اند، پرداختند.



با پایان افتتاحیه از خانواده شهدای جبهه مقاومت و مادران شهیدی با ۴ فرزند شهید از مذاهب مختلف، شیعه سنی علوی و مسیحی تجلیل شد.