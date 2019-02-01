تمدید مهلت ثبت نام و ارسال آثار به هشتمین جشنواره مد و لباس فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد ولباس کشور، به دلیل استقبال مخاطبان، افرادی که تاکنون موفق به شرکت در این دوره از جشنواره نشدهاند، تا ۱۵بهمن ماه سالجاری فرصت دارند تا برای حضور در این رویداد ثبت نام و آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
هشتمین جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر، با شعار «خوشا مکران و نقش بی مثالش» از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و با همکاری و مشارکت هنرمندان طراح، تولیدکنندگان، اساتید علمی و دانشگاهی، مراکز و انجمنها و تشکلهای صنفی و برخی از سازمانها و نهادها مانند ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها، سازمانهای صنعت معدن و تجارت صدا وسیما، آموزشوپرورش، برگزار میشود.
ازجمله اهداف برپایی این جشنواره میتوان به نگاهی نو به بازار، ایجاد فضای رقابتی سالم بین طراحان عرصه مدو لباس، تشویق طراحان به ارائه طرح والگوهای به روز ونوآورانه، کمک به ارتقای سطح حوزه طراحی با الهام از نمادهای هنر ایرانی اسلامی وکشف استعدادهای نو، در رشته های ذیل اشاره کرد.
این فراخوان در بخشهای طراحی لباس، طراحی پارچه، طراحی جواهرات و زیورآلات، طراحی کیف و کفش، مسابقه زنده طراحی لباس، علمی دانشگاهی، صنعت و فناوریهای نوین، بخش بینالملل، انجمنها و مؤسسات هنری مد و لباس، استانها و اقوام منتشرشده است.
شایان ذکر است مهلت ثبت نام و ارسال آثار به هشتمین جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر تا پایان روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه تمدید شده است و علاقمندان فقط تا پایان مهلت تعیین شده می توانند اقدام به ثبت نام کنند.
هشتمین جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر، با شعار "خوشا مکران و نقش بی مثالش" ٢٦بهمن تا ٢ اسفندماه از ساعت ١٠صبح تا ٨ شب در مجتمع نمایشگاهی "بوستان گفتگو" برگزار میشود.
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