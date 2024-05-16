۲۳ هکتار از اراضی شهربابک رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین طبخی، صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در راستای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه در دو ماهه نخست سال جاری مساحتی بالغ بر ۱۱ هکتار از اراضی تصرف شده در دشت خاتون آباد، خلع ید گردید و به اموال بیت المال بازگشت.

وی افزود: همچنین از اراضی ملی واقع در منطقه مدوار سفلی، بنه یکه و آبدر (مناطق عشایری شهربابک) مساحتی بیش از ۱۲ هکتار با حکم قضائی رفع تصرف و به اموال عمومی برگشت.

وی تصریح کرد: این احکام قضائی پس از طی مراحل قضائی توسط ضابطین اداره منابع طبیعی و اجرای احکام حقوقی حوزه قضائی شهرستان شهربابک اجرا شد.