مردم در ۲۲ بهمن نشان می دهند که از آرمان های خود دست برنمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده، ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته مرند در حسینیه امام خمینی(ره) با گرامیداشت سالروز بازگشت باشکوه پیروزمندانه امام خمینی(ره) تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران در پیدایش، اهداف و روش خود، با هیچ انقلابی قابل مقایسه نیست و یک نعمت الهی است، گاهی به خاطر غفلت ها و افراد نفوذی به خاطر مقام و ریاست، همه چیز را زیر سوال می برند و افرادی برای تخریب برخی، دستاوردهای انقلاب اسلامی را زیر سوال می برند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا امروز در حال سقوط و افول است، تصریح کرد: هفته گذشته مرضیه هاشمی یک خبرنگار آمریکایی الاصل که امروز سرباز انقلاب اسلامی است، در آمریکا دستگیر شد و موجی از حمایت ها از وی در تمام دنیا ایجاد شد و آمریکا مجبور به آزاد کردن او شد.

استاد حوزه علمیه تبریز تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران امروز به تمام دنیا صادر شده است و در برخی کشورها معترضین عکس شهید احمدی روشن و سردار سلیمانی را در دست می گیرند و این افتخار بزرگی برای ملت ایران است.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده گفت: امروز باید نسبت به خطر تفرقه به هوش باشیم و کینه دشمنان را فراموش نکنیم، چرا که شکستی که آمریکایی ها در خاورمیانه از ایران خورده اند، برای آن ها سنگین تمام شده است.

امام جمعه مرند افزود: وزیر خارجه فرانسه برای ایران خط نشان می کشد اما همه دیدند که در فرانسه چه جنایتی می شود و چه بلایی سر مردم می آید و مردم حق اعتراض ندارند.

وی با بیان اینکه ملت ایران ملت قرآن و وارث و شیعه علی و فاطمه است، اذعان داشت: ما مشکلات و سختی های بسیاری را متحمل شده ایم اما آقایی خود را در دنیا حفظ کرده ایم.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده گفت: ایران در جنگ جهانی دوم، اعلام بی طرفی کرد که روسیه و شوروی وارد ایران شدند و ۱۰ میلیون ایرانی به دلیل فقر و جنگ کشته شدند، ما نباید این وضع گذشته را فراموش کنیم.

امام جمعه مرند ادامه داد: نباید قرارداد ننگین ترکمانچای را فراموش کنیم و باید از قضیه تنباکو درس بگیریم، همان گونه که امام راحل فرمودند انقلاب را به دست بیگانه پرستان و غرب زده ها نمی دهیم، انقلاب باید در دست ایرانی ها باشد.

وی اذعان داشت: ملت ایران هزینه سنگینی داده اند اما چیزی که به دست آورده ایم، بسیار بزرگ و افتخارآمیز بوده به طوری که امروز ایران صاحب قدرت جهانی است.

عزت انقلاب اسلامی حاصل وحدت ملی است

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده همچنین خاطرنشان کرد: مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال با حضور حماسی علیرغم وجود مشکلات، به دشمنان نشان خواهند داد که از استقلال و عزت خود و از آرمان های مقدس الهی دست برنخواهد داشت.

امام جمعه مرند عزت انقلاب اسلامی را نتیجه وحدت ملی و بازگشت به دین، ایثار و فداکاری تحت رهبری دینی و ولایت فقیه دانست و عنوان کرد: باید انقلابی گری در عموم جامعه تقویت شود و با پرهیز از افراطی گری و تنگ نظری و انحصارگری همراه با بصیرت و دشمن شناسی، اهداف انقلاب اسلامی را بشناسیم.

وی در بخش دیگری از با تقدیر از حضور مسئولان شهرستان مرند در میز خدمت که پیش از اقامه نماز جمعه برپا شد، تصریح کرد: این برنامه باید بیشتر و بهتر برگزار شود مردم نیز باید خواسته های خود را از مجاری قانونی پیگیری کنند، همچنین مسئولین با تبعیت از حدیث امام صادق(ع) از مردم شاکر باشند و مردم نیز شاکر نعمت انقلاب اسلامی ایران باشند.

خطیب نماز جمعه این هفته مرند با اشاره به اینکه ما با وحدت به اینجا رسیدیم و باید نسبت به تقویت وحدت ملی تلاش بیشتری کنیم، تاکید کرد: امروز باید ادارات به کار مردم رسیدگی کنند و بازاریان از گران فروشی دست بردارند، باید دستاوردهای انقلاب اسلامی را حفظ کرده و شکر نعمت کنیم.