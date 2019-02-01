جشن ۴۰ سالگی انقلاب فرصت مناسبی برای امیدافزایی است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو بعد از ظهر جمعه در آئین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای چهل سالگی انقلاب اسلامی در استان اردبیل تصریح کرد: انقلاب بزرگ اسلامی در سالیان اخیر در محرومیتزدایی و توسعه متوازن استانها خدمات شایان و قابل توجهی ارائه کرده که در نوع خود بسیار ارزشمند است.
وی افزود: زمانی که با یکپارچگی ملت بزرگ کشورمان موفق به شکست سلطه رژیم منحوس شاهنشاهی شدیم آرمانهای اصیل و حق طلبانه انقلاب اسلامی در معرض توجه قرار گرفت تا در مسیر اعتلای ارزشهای اصیل نظام قدم برداشته شود.
استاندار اردبیل یادآور شد: برای دستیابی به عملکرد مطلوب و فاصله نگرفتن از آرمانهای انقلاب تلاش مضاعف و جهادوار اقشار مختلف مردم مورد تاکید بوده و امیدواریم با برنامهریزی منسجم موانع و کمبودها نیز برطرف شوند.
بهنامجو به جزئیات برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در اردبیل پرداخت و ادامه داد: یکی از مهمترین اهدافی که در این نمایشگاه دنبال میشود تبیین اهداف انقلاب و دستاوردهای موجود بوده که در ۷۵ غرفه در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.
به گفته وی افزایش آگاهی و اطلاعات مردم از خدمات انقلاب یکی از ضروریات مهم نظام بوده تا در انتقال ارزشهای موجود به نسل جوان موفقتر از گذشته ظاهر شد.
استاندار اردبیل دستاوردهای انقلاب در محرومیتزدایی را ارزشمند توصیف کرد و افزود: امیدواریم با عزم عمومی و مشارکت مناسب مسئولان و مردم با برداشتن گرهها آیندهای روشن و بهتر در سایه انقلاب و نظام اسلامی رقم زده شود.
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