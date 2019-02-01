سه شمشیرباز ایران از مرحله گروهی جام جهانی لهستان صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جام جهانی شمشیربازی اسلحه سابر از امروز جمعه با حضور برترین شمشیربازان جهان در ورشو آغاز شد.

در مرحله مقدماتی این رقابت ها، مجتبی عابدینی از مجموع دیدارهای خود دارای سه برد شد، محمد رهبری نیز همین نتیجه را در این مرحله از رقابت ها کسب کرد، ضمن اینکه فرزاد باهر ارسباران هم چهار برد در کارنامه خود به ثبت رساند.

بدین ترتیب این سه شمشیرباز کشورمان با کسب نتایج لازم از مرحله مقدماتی صعود کرده و راهی جدول ۱۲۸ نفره شدند.

در این مرحله از رقابت ها، مجتبی عابدینی باید با یانگ از چین رقابت کند، باهر ارسباران به مصاف احمد از تونس می رود و محمد رهبری هم با شوف از روسیه رقابت خواهد داشت.

در مرحله مقدماتی جام جهانی شمشیربازی لهستان، نیما زاهدی به دلیل کسب تنها سه بُرد نتوانست راهی دور بعد شود، ضمن اینکه علی پاکدامن هم به دلیل حضور در جمع برترین های رنکینگ جهانی، از دیدارهای مقدماتی معاف شده است.