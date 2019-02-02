سکه ای درون خمره های شهرری نبود/خاک و شیشه دستاورد کاوشگران

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دی ماه امسال از شهرری خبر رسید که در جریان یک عملیات ساختمانی دو کوزه باستانی که احتمالا کاربری ذخیره آذوقه داشته اند، کشف شده است. برخی از فضاهای مجازی اعلام کردند که حتما در این کوزه ها سکه و طلا بوده اما دولتی ها نمی خواهند این موضوع را خبری کرده و از سکه ها نشانی بدهند. همین موضوع فضای متشنجی را ایجاد کرد اما آنچه که خبرنگاران میراث فرهنگی در بازدید خود از این سایت باستانی دیدن کردند آن بودند که اگرچه دو خمره بزرگ کشف شده اما درون آنها به جز خاک و تعدادی شیشه خرد شده چیزی پیدا نشده است.

مالک زمینی در شهرری قصد ساخت ملکی با ۹ طبقه را داشت و وقتی زمین را برای پی کند متوجه وجود دو خمره بزرگ شد که روی آنها نقش داشت. اداره میراث فرهنگی شهرری از این موضوع مطلع شد و یک تیم باستان شناسی از پژوهشگاه میراث فرهنگی به منطقه اعزام شد.

محسن سعادتی سرپرست این هیات باستان شناسی درباره کشفیات خود به خبرنگاران این طور توضیح داد: در این منطقه دو کوزه به صورت اتفاقی کشف شده است که داخل زمین دفن شده بودند تا افراد بتوانند راحت تر به آن دسترسی پیدا کنند کاربرد کوزه ها را نمی دانیم چیست اما درون آنها خرده شیشه و شیشه های رنگی بوده است که چون این سازه احتمالا متعلق به دوره سلجوقی بوده مورد عجیبی نیست. من اولین بار است که خرده شیشه آن هم به صورت پراکنده پیدا می کنم ما خاک کوزه ها را سرند کردیم و چیز زیادی به دست نیاوردیم.

وی گفت: خمره ها شکسته اند و یکی از آنها ترک بزرگی دارد دورش را با مصالح گچی نگه داشته ایم تا دچار تخریب بیشتر نشود. این خمره بسیار سنگین است و باید خاک درون آن خالی شود.

سعادتی بیان کرد: سفال سالم، پی سوز، گلدان، خرمهره و کوزه نیز پیدا شده است ولی به خاطر شکاف بافت بیشتر آنها شکسته ولی قابل مرمت هستند. در برخی از جاها نیز استخوان حیوانات پیدا شده که احتمال می دهیم برای سگ یا گاو بوده باشد.

وی ادامه داد: در بخش های دیگری از این منطقه سازه هایی کشف شده که فضای معماری حمام گونه بوده است ولی هنوز به مطالعه بیشتر نیاز دارد.

سعادتی بیان کرد: در هر کجای شهرری می توان آثاری از سفال و ... به دست آورد همچنین اطراف این محدوده ساختمان های بزرگی ساخته شده است که ممکن است هنگام پی ریزی به مواردی هم برخورد کرده باشند گستردگی این منطقه معلوم نیست.

یک هفته دیگر و پس از پایان کار تیم باستان شناسی، این زمین به مالک سپرده می شود همچنین باید معاونت میراث فرهنگی تصمیم بگیرد که اینجا سایت باستانی شود یا خیر. اما سعادتی این نظر را دارد که چون آثار شاخصی پیدا نشده است؛ می توان از آن یک سایت مجازی تهیه کرد و به مالک نیز گفت هنگام شمع گذاری به این فضای معماری دست نزند.

از این به بعد باستان شناسان باید به مطالعه آثار به دست آمده از این منطقه بپردازند تا به سوالاتشان پاسخ داده شود.