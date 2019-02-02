بیانیه جامعه قرآنی در تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگارمهر، مراسم تجدید میثاق جامعه قرآنی با حضور اعضای کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی، مدیران و فعالان حوزه قرآنی کشور با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از قرآنیان و اساتید فعال قرآنی برپا شد، مرکز قرآن و عترت آستان امام خمینی(ره) با سخنرانی سید حسن خمینی افتتاح شد.

عباس سلیمی، سیدمحسن موسوی بلده، مهدی قره شیخلو، اکبرتوپچی، بهروز یاریگل، صدرزاده، حجت الاسلام صالحی منش، میثم طاهر آبادی و سید علیرضاموسوی بلده از جمله افرادی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

در ادامه این مراسم، بیانیه جامعه قرآنی به مناسبت تجدید میثاق در چهلمین سالگرد پیروز انقلاب اسلامی، قرائت شد که مشروح آن به شرح ذیل است:

چهل سال از حرکت بی‌نظیر مردم مسلمان ایران در آفرینش اولین بهار آزادی و چهار دهه از تلاش، مقاومت، بیداری، ایستادگی، پیشرفت، آبادانی، استقلال و آزادی در سرزمین آزادگان می‌گذرد و امروز در چهلمین دهه فجر، خاطره شیرین پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری پرچمدار بزرگ اسلام ناب محمدی در دوران معاصر، حضرت امام راحل (رحمه الله علیه) و پایه‌گذار تمدن نوین اسلامی بر پایه آموزه‌های قرآن و اهل بیت(علیهم السلام) در ام‌القرای جهان اسلام در اذهان زنده می‌شود.

اینک در طلیعه چهلمین بهار آزادی و در ایام شهادت جهان‌سوز دخت گرامی نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله علیها) جامعه قرآنی با حضور در استان ملکوتی امام راحل(رحمه الله علیه)، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند آن پیر سفر کرده و بیعت مجدد با رهبر فرزانه انقلاب، مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اعلام می‌دارد:

۱. مواجهه ملت بصیر و شجاع ایران، با توطئه‌های نظام سلطه و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا، از جنگ تحمیلی هشت‌ساله گرفته، تا فتنه‌های پی درپی سال‌های اخیر به ویژه محاصره اقتصادی ملت ایران نشان می‌دهد که تلاش‌های جبهه‌ باطل بر علیه امت نستوه ایران پایان ندارد. لذا جامعه قرآنی هم سو با ملت وفادار و قدرشناس، ضمن صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حاکمیت آموزه‌های قرآن و عترت، هوشمندانه و با بصیرت کامل تا رسیدن به قله‌های عزت و افتخار، در تمامی عرصه‌ها حضور فعال داشته و از هیچ کوششی برای بی ثمر کردن این توطئه‌ها دریغ نخواهد کرد.

۲. آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکار، به دنبال شکست‌های پی در پی در رویارویی با انقلاب اسلامی، با اجیر کردن حکومت‌های متزلزل و خودفروخته منطقه و فریب برخی عناصر ناآگاه داخلی، با ارائه تحلیل‌های نادرست از مسائل اقتصادی کشور، در حال القای باور غلط در ناتوانی نظام مقتدر اسلامی در حل مشکلات معیشتی مردم بوده، با تبلیغات وسیع رسانه‌ای، به دنبال ایجاد ناامیدی در میان امت عزیز و قدرشناس و به ویژه جوانان ایران اسلامی هستند و در تحقق این نیت پلید خود، با اعلام تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده، طرح تغییر نظام یا تسلیم دولتمردان و ملت هوشیار ایران اسلامی را، در قبال خواسته‌های ظالمانه خود در سر می‌پرورانند، جامعه قرآنی ضمن محکوم کردن این رفتار ظالمانه، با الهام از آیات قرآن کریم و آموزه‌های دینی تأکید می‌نماید که به استناد رهنمودهای روشنگرانه مقام معظم رهبری تنها راه خنثی کردن توطئه‌های اقتصادی دشمنان کوردل انقلاب، اصرار بر اجرایی شدن سازوکار اقتصادی مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی متکی بر توانمندی نخبگان کشور می‌باشد.

۳. دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی برای فروختن سد پولادین مقاومت اسلامی در سراسر جهان و ایجاد موانع در حرکت رو به رشد این جبهه، همسو با جنگ تمام‌عیار و ایجاد فشار بر محور مقاومت و ایجاد چند دستگی در میان امت اسلام با تکیه بر دولت‌های وابسته حاکم در برخی کشورهای مسلمان و به‌کارگیری گورهی جنایتکار به نام داعش تلاش نمودند تا از گسترش اسلام ناب محمدی در سطح منطقه جلوگیری نمایند، که با هدایت‌های رهبری معظم انقلاب اسلامی و رشادت‌های سرداران پر افتخار سپاه اسلام و جانفشانی شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت، ریشه شجره خبیثه داعش و تکفریان در منطقه خشکانده شد و پرچم پیروزی حق بر باطل، به اهتزاز درآمد و استقلال و تمامیت ارضی میهن اسلامی از خطر این غده سرطانی حفظ گردید. جامعه قرآنی ضمن پاسداشت این دستاورد با ارزش و قدر شناسی از تلاش‌های رزمندگان جان بر کف ایران و دیگر بلاد اسلامی که در این پیروزی غرور آفرین مشارکت داشته‌اند و ادای احترام به شهدای مدافع حرم و خانواده‌های عزتمند ایشان، حمایت همه جانبه خود را از جهبه مقاومت و مبارزه با تروریسم تا ریشه کنی کامل آن اعلام می‌دارد.

در پایان جامعه قرآنی اعم از اساتید، قاریان، حافظان و فعالان قرآنی، دوشادوش امت بصیر، هوشمند و قدرشناس، ضمن اعلام آمادگی برای حضور با شکوه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، از احاد ملت سرافراز و آگاه دعوت می‌نماید که با حضور در این همایش غرورآفرین، چون سال‌های گذشته، با حمایت همه‌جانبه خود از انقلاب اسلامی مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان کوبیده، بار دیگر آمریکای خبیث، صهیونیست جنایتکار و مرتجعان خود فروخته منطقه را در تارهای خدعه و فریب خود گرفتار نمایند.

به امید برافراشته شدن پرچم عدالت گستر حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف در سراسر گیتی و سربلندی ایران اسلامی