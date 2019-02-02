فعالیت ۷۰ دانشگاه غیرانتفاعی متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی امروز در حاشیه همایش حکمرانی و سیاستگذاری عمومی که با محوریت تعامل حاکمیت، مردم و نخبگان برگزار شد، گفت: موضوع ارزیابی دانشگاه های غیرانتفاعی و غیردولتی در آموزش عالی را مدنظر قرار داده ایم و از نظر ما این مراکز جایگاه مهمی در حوزه آموزش عالی دارند اما به شرط اینکه استانداردها و شاخص های مدنظر وزارت علوم را رعایت کنند.

وزیر علوم گفت: استانداردها و شاخص های مدنظر ما مربوط به تربیت نیروی انسانی می شود اما شاهد هستیم که این دانشگاه ها فعلا در حال آموزش دانشجو هستند و به سمت تحقیقات و تربیت نیروی انسانی ورود پیدا نکرده اند.

وی با تأکید بر اینکه مراکز و دانشگاه های غیرانتفاعی و غیردولتی باید این شاخص ها را رعایت کنند، ادامه داد: ارزیابی از این مراکز علمی هر ساله در حال انجام است و امیدواریم آنها با رساندن خود به شاخص های مدنظر بتوانند فعالیت خود را در این حوزه حفظ کنند.

غلامی با اشاره به ارزیابی هایی که طی سال های گذشته در زمینه استانداردهای مدنظر وزارت علوم در دانشگاه های غیرانتفاعی انجام گرفت، گفت: در سال ۹۲ بیش از ۳۰۰ مرکز دانشگاهی غیرانتفاعی در کشور فعال بود که حدود ۵۰ مرکز به دلیل عدم رعایت شاخص ها تعطیل شده اند. امسال نیز بر اساس ارزیابی های انجام شده در شرایط فعلی حدود ۷۰ مرکز به دلیل عدم رعایت استانداردها و شاخص های مدنظر توقف فعالیت دارند.

غلامی با بیان اینکه سیاستگذاری در دنیا بر مبنای علمی و محاسبات پژوهشی انجام می‌گیرد، گفت: در کشور ما نیز سیاستگذاری و حکمرانی باید با حضور و اندیشه نخبگان علمی صورت گیرد. بر این اساس سیاستگذاری و حکمرانی زمانی موفق خواهد بود که نتیجه برنامه‌ریزی‌ها مبتنی بر دانش نخبگانی باشد و در برنامه‌های اجرایی و اداره امور در کلان کشور از محاسبات علمی و پژوهشی استفاده شود.

وزیر علوم با بیان اینکه انتظار این است که در برنامه‌ریزی‌های کشور، گروه‌های علمی، اساتید و محققان بیشتر به کار گرفته شوند، اضافه کرد: در این زمینه رویکردهای بهتری اتخاذ شده است اما هنوز با آنچه که مد نظر ما است، فاصله زیادی داریم.

وی بر لزوم حضور دانشگاه‌ها و ظرفیت‌های مراکز علمی شناخته شده در حکمرانی و سیاستگذاری کشور تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌های ما توان ارائه علمی در سطح جهانی را دارند و انتقال این توانمندی‌ها به سمت برنامه‌ریزی می‌تواند برای پیشبرد اهداف توسعه کشور مؤثر واقع شود.