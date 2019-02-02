فراخوان بازار جهانی سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناشران، مؤسسات، نهادها، تشکلهای نشر و آژانسهای ادبی داخلی و خارجی بر اساس این فراخوان میتوانند تا تاریخ 12 اسفند به پایگاه الکترونیکی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران (www.tibf.ir) مراجعه و ثبتنام نمایند. در متن این فراخوان آمده است:
به اطلاع کلیه ناشران، مؤسسات، نهادها، تشکلهای نشر و آژانسهای ادبی داخلی و خارجی میرساند بازار جهانی کتاب سیودو مین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در بخش بینالملل برپاخواهدشد. بدینوسیله از متقاضیان درخواست میشود با رعایت شرایط اعلامی، حداکثر تا تاریخ 12 اسفند 1397 با ثبتنام و ارائه مستندات به دبیرخانه مرتبط واقع در مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، نسبت به نمایش و معرفی دستاوردهای خود در بازار جهانی کتاب اقدام نمایند.
بازار جهانی کتاب، فضایی برای شناساندن بهتر ظرفیتهای صنعت نشر جمهوری اسلامی ایران و مراودات فرهنگی در عرصه بینالملل است. نمایش قابلیتهای نشر کتاب ایران به فعالان بینالمللی، زمینهسازی مقدمات برقراری رابطه حرفهای میان ناشران ایرانی و خارجی و همچنین بررسی مشکلات و راهکارهای نشر بینالملل، ازجمله اهداف برپایی این بازار است. بر همین اساس، بخشها و فعالیتهایی برای این بخش در نمایشگاه به شرح زیر دیدهشده است:
1.آژانسهای ادبی فعال ایرانی و خارجی؛
2.ناشران فعال داخلی در حوزه نشر بینالملل؛
3.طرحهای حمایت از ترجمه و نشر آثار ایرانی در نشر بینالملل؛
4.مشارکت و حضور بورسیههای میهمان، نمایندگان نمایشگاههای بینالمللی یا انجمنهای کتاب خارجی شرکتکننده در حوزه بینالملل؛
5.سرای بازار جهانی کتاب: سرای نویسندگان، مترجمان و تصویرگران فعال ایرانی در عرصه بینالملل و نمایش آثار منتخب.
الف) ثبتنام:
ناشران و آژانسهای ادبی ایرانی که حق نشر (رایت) کتاب/کتابهای خود به سایر زبانها را به ناشران دیگر واگذار نمودهاند و بهصورت حرفهای تمایل به فروش حق نشر (رایت) کتاب/کتابهای خود به ناشران سایر کشورها رادارند؛
ناشران و آژانسهای ادبی بینالمللی که بهصورت حرفهای تمایل به فروش حق نشر (رایت) کتاب/کتابهای خود به ناشران ایرانی رادارند و کتابهایی از ناشران ایرانی و به زبان فارسی را به سایر زبانها ترجمه و منتشر نمودهاند؛
ناشران ایرانی که کتابهای خود را برای ارائه به بازارهای جهانی به زبانهای غیرفارسی منتشر نمودهاند؛
نهادها و سازمانهای داخلی مرتبط با حوزه بینالملل و سایر مراکز فرهنگی داخلی و خارجی که محصولات فرهنگی در حوزه نشر برای عرضه در این بخش تولید کرده باشند؛
طرحهای حمایت از ترجمه و نشر آثار ایرانی به زبانهای خارجی؛
آژانسهای ادبی داخلی و خارجی، سازمانها و نهادهای بینالمللی که در حوزه عرضه آثار ایران در نشر بینالملل فعالیت دارند؛
ناشران ایرانی که علاقهمند به عرضه غیرمستقیم کتابهای دارای فروش کپیرایت و باقابلیت فروش کپیرایت در بازار جهانی هستند.
ب) ضوابط:
کتابهای ناشران داخلی باید دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و به شکل قانونی در ایران منتشرشده باشند. عرضه هرگونه کتاب یا محصول جهت فروش در این بخش، ممنوع است.
ناشرانی که به دنبال عرضه کتابهای خود در حوزه بینالملل هستند، صرفاً میتوانند به معرفی کتابهای تألیفی منتشرشده خود بپردازند. اولویت با کتابهایی با محتوای اصالت ایرانی، دو یا چندزبانه و همچنین برگزیدگان جشنوارههای ملی و یا بینالمللی است. ازلحاظ زمان چاپ، اولویت با کتابهایی است که آخرین ویرایش و یا تجدید چاپ آن مربوط به 5 سال اخیر باشد.
در مورد طرحهای حمایت از ترجمه و نشر آثار ایرانی به زبانهای خارجی لازم است نمونهای از کتابهایی که در 5 سال اخیر از حمایتهای این طرحها استفاده کردهاند همراه با مشخصات ناشران خارجی آنها برای معرفی به دبیرخانه ارسال گردد.
متقاضیان موظفاند لیست منشورات ارائهشده را طی مهلت مقرر در اختیار دبیرخانه بازار جهانی کتاب قرار دهند. وصول نشدن نسخه فیزیکی کتابها و یا ارسال کتابها بدون ثبتنام آنلاین، بهمنزله عدم ثبتنام تلقی میشود.
متقاضیان حضور در این بخش اعم از ناشران، آژانسهای ادبی و ... ضمن انتخاب کتابهای مناسب و قابلعرضه در بخش بازار جهانی کتاب، مسئولیت معرفی و مذاکره برای ارائه آثار خود در غرفه را بر عهدهدارند و موظفاند یک نفر را بهعنوان فرد حاضر در غرفه بهصورت ثابت به دبیرخانه معرفی نمایند.
ثبتنام برای حضور در بخش بازار جهانی کتاب، صرفاً از طریق پایگاه اینترنتی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران (www.tibf.ir) و دبیرخانه آن صورت میپذیرد. پذیرش این درخواستها محدود و پس از بررسی، به موارد انتخابی تسهیلات اعطایی اختصاص داده خواهد شد.
ج) تسهیلات تشویقی:
به ناشران و نهادهای متقاضی در صورت انتشار 10 عنوان کتاب به زبانهای غیرفارسی و یا فروش 20 عنوان رایت اثر، 4 مترمربع فضا بهصورت رایگان اختصاص داده خواهد شد. همچنین به آژانسهای ادبی 6 مترمربع فضای رایگان اختصاص داده میشود.
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