شرایط کنونی کشور نیازمند وحدت و امیدآفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در سفر یک روزه به شهرستان بوئین زهرا برای افتتاح چند طرح عمرانی عصر روز یکشنبه در جمع مردم در مسجد جامع شهر ارداق اظهارداشت: انقلاب اسلامی با پشت سرگذاشتن فراز و نشیب های فراوان توانسته است با افتخار چهل سالگی خود را جشن بگیرد و همچنان با افتخار در این مسیر حرکت خواهد کرد.

زاهدی گفت: ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه از نقشه های جدید دشمن است تا نظام را ناکارآمد و مردم را سرخورده نشان دهد و بین مردم و مسئولان فاصله بیندازد.

استاندار قزوین تصریح کرد: دشمنان استکباری با تحمیل جنگ، ترور، تحریم و تهدید سالهاست تلاش می کنند تا نگذارند انقلاب اسلامی به اهداف والای خود برسد و این بار با فشار اقتصادی و زیر سوال بردن خدمات نظام می خواهند یاس در جامعه را ترویج کنند.

زاهدی تصریح کرد: ضمن این که قبول داریم در برخی موارد اشتباهات و نواقصی داریم و گاهی سوء مدیریتها نیز بر مشکلات اضافه کرده اما در یک نگاه منصفانه و واقع بینانه باید اذعان کرد میزان خدمت رسانی در نظام جمهوری اسلامی همچنان قابل مقایسه با بسیاری از کشورها نیست.

استاندار ضمن مقایسه برخی شاخص ها در قبل و بعد از انقلاب اظهارداشت: قبل از انقلاب تعداد روستاهای برق دار بسیار کم و محدود بود اما امروز ۸۷ درصد جمعیت روستایی و ۱۰۰ درصد شهرها از تسهیلات برق برخوردارند و بیش از ۸۰ درصد روستاییان و ۱۰۰ درصد جمعیت شهری باسواد شده اند.

زاهدی اضافه کرد: هم اکنون ۴۵۵ روستا در قزوین از تسهیلات گاز برخوردارند در حالی که اول انقلاب هیچ روستایی گاز نداشت و ۱۲ درصد جمعیت روستایی از آب لوله کشی بهره مند بود و این میزان در شرایط کنونی به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

استاندار یادآورشد: دستاوردهای نظامی، دفاعی، هسته ای، نانو تکنولوژی، کسب موفقیت در دانش رباتیک از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی است و تاسیس پارک های علم و فناوری بیانگر رشد و پیشرفت جوانان در این عرصه است.

زاهدی اظهارداشت: نباید نگاه سیاسی موجب شود واقعیت ها را نبینیم و سیاه نمایی کنیم لذا همه رسالت داریم با بیان دستاوردهای ارزشمند نظام اسلامی مردم را با نعمتهای بدست آمده آشنا کنیم.

وی گفت: اتکای اقتصاد کشور به نفت در سالهای گذشته موجب شد تا از رویکرد مطلوبی در حوزه کسب و کار و اقتصاد برخوردار نباشیم لذا امروز باید ضمن تلاش برای حل مشکلات از شرایط ایجاد شده برای قطع وابستگی به اقتصاد تک محصولی استفاده کنیم.