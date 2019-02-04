به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر شامگاه دوشنبه در حاشیه مراسم ویژه برگزاری بیست و هشتمین دوره مسابقات بینالمللی بدمینتون جام فجر که در سالن انقلاب کرج برگزار شد، اظهار کرد: تعداد کشورها و ورزشکاران حاضر در این دوره نشان از سطح کیفی مسابقات دارد.
وی با اشاره به حضور ۲۸ کشور در این دوره از مسابقات، گفت: کشورهای صاحب نامی از جنوب شرق آسیا و اروپا حضور دارند.
وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: کشورهای شرکتکننده در این دوره از مسابقات دارای شرایط خوبی هستند و حدود ۲۰۰ ورزشکار دختر و پسر در این مسابقات شرکت کردهاند.
سلطانی فر با تأکید بر اینکه این دوره از مسابقات به لحاظ حضور ورزشکاران ازجمله شلوغترین دورهها است، گفت: برگزاری اینگونه مسابقات در ارتقای سطح بدمینتون کشور و بازیکنان ما تأثیرات مثبتی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه ۱۹ فدراسیون در کور اقدام به برگزاری مسابقات بینالمللی میکند، گفت: رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد جام فجر با عنوان «جام جهانپهلوان تختی» در کرمانشاه برگزار میشود.
وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد: برگزاری مسابقات دیگری نیز در دستور کار است که در تقویم فدراسیونهای جهانی جای گرفته و دارای موقعیت ویژهای است.
سلطانی فر برای ورزشکاران و برگزارکنندگان این دوره از مسابقات، فدراسیون بدمینتون و مسئولان استان البرز آرزوی موفقیت کرد.
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