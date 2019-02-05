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۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ایجاد معاونت علوم پایه، مهندسی و کشاورزی در دانشگاه آزاد

ایجاد معاونت علوم پایه، مهندسی و کشاورزی در دانشگاه آزاد

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: باتوجه به تغییرات صورت گرفته در چارت این دانشگاه، معاونت علوم پایه، مهندسی و کشاورزی در این دانشگاه راه اندازی شده است.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من مسئولیت معاونت آموزشی این دانشگاه را برعهده داشتم که قرار است بعد از این مسئولیت معاونت علوم پایه، مهندسی و کشاورزی این دانشگاه را عهده دار شوم.

وی افزود: در چارت جدید دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت های تخصصی مدنظر است بنابراین دو معاونت علوم انسانی و معاونت علوم پایه، مهندسی و کشاورزی در دانشگاه راه اندازی شد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد تاکید کرد: در این دو معاونت تقسیم کارها براساس تخصصی بودن موضوعات صورت گرفته به طور مثال در معاونت علوم انسانی محوریت، تحول در علوم انسانی است.

رهایی اظهار داشت: در بخش فنی و مهندسی نیز به دنبال اجرای برنامه های علمی تخصصی هستیم که این برنامه ها را اعلام خواهیم کرد.

کد مطلب 4534028

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