به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در آئین گرامیداشت چهلمین سال پیروزی انقلای اسلامی ایران و تجلیل از مقام آوران علمی فرهنگی آموزشی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران که در محل سالن خلیج فارس این دانشگاه برگزار گردید با موضوع «تفاوت های انقلاب ملت بزرگ ایران به رهبری حضرت امام (ره) با چهار انقلاب فرانسه، چین و کوبا» به سخنرانی پرداخت و گفت: جوانان قدیم با همت و تلاش خود انقلاب را تا کنون به اینجا رسانده اند ، امیدواریم جوانان کنونی تاریخ چهل سال بعد انقلاب را با هوشمندی، شجاعت و ایمان رقم بزنند و این راه را به سرانجا م برسانند. باید قدر ملت و رهبری عزیمان را و قدر شهدا و کشور را بدانیم.

وی افزود: طی ۲۳۰ سال گذشته پنج انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب چین، انقلاب روسیه، انقلاب کوبا و انقلاب کبیر اسلامی ایران در جهان رخ داده است که در میان این انقلاب‌ها، انقلاب اسلامی ایران تفاوت‌های بسیاری با سایر انقلاب‌ها داشته است.

وی نفی نظام دو قطبی قدرت در جهان را از تفاوت های انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب های جهان دانست و گفت: از پایان جنگ جهانی دوم انقلاب اسلامی ایران دو قطب قدرت موجود در جهان را نفی کرد و زمینه ساز شکل گیری نظام چند قطبی در جهان شد .بگونه ای که جهان کنونی به سمت چند قطبی شدن قدرت در حال حرکت است یکی از قدرت هایی که غربی ها از آن اسم نمی برند شکل گیری و زمینه سازی تشکل قطب قرت جدید جهان اسلام است.

سرلشکر صفوی بااشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته افزود: جمهوری اسلامی ایران در چهل سال گذشته توانسته است وزن ژئوپلیتیکی و قلمرو و مرز ژئوپلیتیکی خود را در منطقه غرب آسیا با عمق بخشی به دفاع استراتژیک در مقابل تهدیدات صهیونیست ها ارتقاء دهد و هم اکنون چه آمریکائی ها بخواهند و چه نخواهند ایران یک قدرت منطقه ای است.

سرلشکر صفوی ادامه داد: نظرات بسیاری در مورد انقلاب ها وجود دارد که اکثر آنها می گویند مذهب نمی تواند عامل انقلاب باشد در حالیکه رخداد انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) نظریه های مربوط به علل پیدایش انقلاب ها و اینکه ایدئولوژی و مذهب نمی تواند ملت هارا رهبری و دعوت به انقلاب و بسیج مردمی کند را به چالش کشید.

مشاور عالی مقام معظم رهبری با اشاره به درصد بالای مشارکت مردم در انقلاب اسلامی ایران افزود: درصد مشارکت مردم در انقلاب اسلامی ایران نسبت به سایر انقلاب ها چه ازنظر کمی و چه از نظر کیفی نسبت به سایر انقلاب ها از موقعیت برتری برخوردار است و در انقلاب اسلامی ایران اقشار مختلف از سنین متفاوت در رخداد انقلاب مشارکت داشتند.

سرلشکر صفوی با بیان خصوصیات رهبری انقلاب اسلامی ایران گفت: خصوصیات رهبری انقلاب اسلامی ایران با سایر رهبران انقلاب ها قابل مقایسه نیست ، حضرت امام یک شخصیت کاریزماتیک داشتند و یک مرجع جامع شیعیان جهان و بلکه مسلمانان جهان بودند و از نظر فقاهتی و علمی یک اسلام شناس به معنی واقعی بودند، امام از یک نبوغ سیاسی و فکری خاصی برخورداربودند و شجاعت و خردمندی و مردم داری و مردم واری از ویژگیهای خاص حضرت امام (ره) بود.

سرلشکر صفوی افزود: نفوذ کلام امام قابل مقایسه با دیگر رهبران انقلاب ها ی چهارگانه نبود ، امام در زمان جنگ با کلامش دومیلیون داوطلب را به جنگ فرستاد ، آنها می دانستند که جبهه محل تیر و ترکش و اسارت و شهادت است.امام در اندیشه سیاسی شان نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی را بصورت کتاب و در نجف درس می دادند و بعد هم عملا آن را پیاده کردند.

دستیار و مشور عالی فرماندهی معظم کل قوا با تشریح مسیر انقلاب در چهل سال گذشته گفت: چارچوب انقلاب اسلامی ایران قرآن ، سنت ، عترت و عقل بود. انقلاب اسلامی دارای یک چارچوب و اصول است که تاکنون از آن چارچوب و اصول خارج نشده است ، سایر انقلاب ها وقتی رهبران بعدی می آمدند آن اصول را کنار می گذاشتند .

وی ادامه داد: قدرت پراکنش و بازتاب فرهنگی و سیاسی انقلاب اسلامی ایران یکی از مهمترین تفاوت های انقلاب ایران با سایر انقلاب ها است و این انقلاب در ایران باقی نماند و نفوذ ش منطقه ای بود و به جهان اسلام و ملت های اسلامی و سایر ملت ها و کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقا صادر شد و نشان داد انقلاب اسلامی می تواند برای مسلمانان و آزادیخواهان جهان یک الگو باشد. بعد از امام (ره) حدود بیست و هشت سال است که رهبری انقلاب سکان دار این انقلاب هستند و در تداوم انقلاب و عدم انحراف از اصول و ارزشها و آرمانها همچنان این انقلاب پیشرو است و مقام معظم رهبری همچنان راه نورانی امام را دنبال می کنند و از این مسیر نورانی خارج نشده اند.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ادامه داد: در ده سا ل حکومت حضرت امام ایشان با حکمت و عقل و درایت هم انقلاب را به پیش بردند و هم دفاع مقدس را به پیروزی رساندند و رهبری عزیز فعلیمان نیز به فضل الهی و پشتیبانی ملت و توجهات حضرت بقیه الله الاعظم نه تنها توانستند ملت بزرگ را به سمت پیشرفت علمی هدایت کنند ، بلکه با خردمندی و حکت توانستند منزلت و قدرت ژئوپلیتیکی ایران افزایش دهند و در این بیست و هشت سال چند جنگ پیرامونی را مدیریت کردند و اجازه ندادند این جنگ ها به ایران برسند و علاوه بر آن تدابیر ابلاغی حضرت آقا به شورای عالی امنیت ملی باعث ارتقاء وزن جمهوری اسلامی ایران در منطقه گردید.

سرلشکر صفوی در ادامه با اشاره به شکست های آمریکا در عراق و افغانستان افزود: برخی از استراتژیست های آمریکا اذعان کردند راهبرد آمریکا در حمله به عراق و افغانستان اشتباه بود و آنها دشمن ایران را از بین بردند و در نتیجه هزینه های مالی بسیار و بیش از بیست هزار نفر کشته و زخمی نتیجه این راهبرد اشتباه بود در حالی که دشمن اصلی آمریکا، روسیه و چین است و از این خطای استراتژیک ، روسیه و چین برای پیشرفت اقتصادی‌شان استفاده کردند. آمریکایی‌ها می‌خواستند ظرف دو یا سه سال دشمن لائیک در عراق و افغانستان ایجاد کنند در حالیکه هم اکنون دولت عراق یک دولت مسلمان با اکثریت پارلمان شیعی است و دولت افغانستان نیز دشمن ما نیست.

وی در ادامه به تبیین تدابیر و آینده نگری رهبر معظم انقلاب در مساله سوریه و مقابله با تروریست های تکفیری پرداخت و گفت: با توطئه آمریکائی ها و صهیونیست ها و برخی کشورهای عربی بیش از یکصد هزار نفر داعشی به جان دولت و ملت سوریه و عراق افتادند و پس از آنها نیز می خواستند به سراغ ایران بیایند و ادعای خلافت خراسان را داشتند و برای آن هم امیر تعیین کرده بودند.تروریست هایی که دستگاه ها و سرویس های اطلاعاتی آمریکا و صهیونیستی و انگلیسی آن ها را راه انداخته بودند. هم اکنون نیز اطلاعات دقیقی داریم که آمریکائی ها تروریست های داعشی را به افغانستان منتقل می کنند.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: دولت سوریه و عراق از ایران کمک خواستند و با تدابیر حضرت آقا و کمک های مستشاری ایران تروریست های تکفیری نتوانستند به اهداف خود برسند و ائتلاف ایرانی ، روسیه و حزب الله لبنان با مجاهدت برادران افغان توانست ائتلاف آمریکائی صهیونیستی و برخی از کشورهای عربی را بشکند و ترکیه نیز پس از سال ۲۰۱۶ به ائتلاف ایران روسیه پیوست.

سرلشکر صفوی در جمع‌بندی پایانی صحبت های خود گفت: باید بگویم قدرت آمریکا و همچنین صهیونیست‌ها رو به افول است ولی قدرت ایران رو به افزایش است و ما یک قدرت منطقه ای هستیم و ملت ایران یک ملت تمدن ساز و شریف با شجاعت و دارای تمدنی چند هزار ساله است و با وجود رهبری عادل و دلسوز و وجود اسلام ناب محمدی می توانیم زمینه های پیشرفت بسیاری را فراهم کنیم.