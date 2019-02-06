تلاش برای خروج فرش دستباف از تحریم

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته دستپاک ظهر امروز چهارشنبه در مراسم رونمایی از ۵ نقشه فرش لری، با اشاره به اینکه فرش دستباف مهم هست چون جمعیت بسیار زیادی در جای جای ایران اسلامی یک دار قالی در منزل خود و یا در کارگاه های متعدد دارند و بسیاری از زنان و مردان ایرانی در این حوزه فعال هستند، اظهار داشت:

وی با بیان اینکه فرش دستباف را متعلق به ایران و ایرانی ها می دانیم، طرح و نقش فرش دستباف ایرانی نشان می دهد که گذشته آن به هزاران سال قبل از میلاد برمی گردد، تصریح کرد: هر آنچه در ذهن ما تراوش می کند به صورت نمادهایی در فرش پیاده کرده ایم؛ هرچیزی که از درونمان هست را روی فرش پیاده می کنیم، به همین دلیل می گوییم کسانی که در این حوزه کار می کنند از جنس خدا هستند، امروز با افتخار یاد می کنیم که شناسنامه دوم ملت ما فرش دستباف است و فرش دستباف پرچم دوم ما ایرانی ها است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با تاکید بر اینکه ۲.۵ میلیون نفر در حوزه فرش دستباف فعالیت می کنند، ادامه داد: اگر دیده نشدیم به دلیل این است که دوستان ما در حوزه فرش دستباف افراد نجیب و محجوبی هستند که برای امثال ما در حوزه دولت کمترین دردسر را داشته اند یا چون دردسر نداشته اند به مسائل و مشکلات آن ها توجه نشده است.

دستپاک با اشاره به اینکه اعتقاد داریم باید مسائل و مشکلات حوزه فرش را به صورت استانی حل کنیم، گفت: فرش ۲۹ منطقه ما ثبت شده است، فرش لری ما را در جهان می شناسند؛ بیش از ۳۰ درصد صادرات ما به آمریکا بود که ترامپ آمد و مردم کشور خودش را از این هنر صنعت محروم کرد و بعد مردم کشور ما را تحریم کرد.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد از سبد صادرات تولید ما حذف شده و باید کشورهای دیگر را جایگزین کنیم، مردم ایران هم باید ترغیب شوند در خرید دستباف تصریح کرد: تفاوت فرش دستباف با دیگر کف پوش ها بسیار زیاد است؛ ۲۰ درصد تولیدات ما برای داخل کشور است، باید در تمامی منازل فرش دستباف داشته باشیم؛ در اغلب مغازه های آمریکا و در منزل ها فرش دستباف ایرانی دیده می شود، در تمام مناسبات مشاهده می کنید یک فرش ایرانی در مراوده های سیاسی وجود دارد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با تاکید بر اینکه ما اعتقاد داریم هرگز فرش ایرانی نباید تحریم شود، آنچه متعلق به ملت ها است نباید در دایره تحریم قرار گیرد، افزود: امیدواریم در اولین فرصت با کمک تشکل های غیردولتی بتوانیم فرش دستباف را از تحریم خارج کنیم.

دستپاک با اشاره به اینکه حدود ۲۴ هزار نفر بافنده فرش در لرستان وجود دارد و تنها ۴ هزار نفر بیمه تامین اجتماعی هستند، باید در بحث تامین اجتماعی به عنوان اولین حرکت تاثیر گذار فعالیت های بیشتری شود، اظهار داشت: هیچ استانی به اندازه لرستان در زمینه فرش فعالیت ندارد، اینقدر در این مدت محدود در حوزه توجه به زیرساخت های فرش از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تلاش شده که جای تشکر دارد، در حوزه آموزش، حمایت از بافنده ها و ... تلاش های بسیاری صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه امیدواریم روزی باشد که فرش هایی که امروز طرح آن رونمایی می شود را در بازارهای جهانی ببینیم، یادآور شد: فرش دستباف به قدری طالب دارد که امکان ندارد هیچ کشوری بتواند در زمینه کیفیت رقابت کند. ممکن است به لحاظ کمیت قدرت رقابت نداشته باشیم و کشورهای دیگر از طرح های ما کپی برداری می کنند، اما اصل نقوش و کیفیت کار متعلق به ایران است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد کسانی که در حوزه تولید فرش کار می کنند زنان هستند.