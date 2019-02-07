به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از باخت چهار بر صفر پیکان تهران مقابل استقلال در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه شهدای شهر قدس گفت: ابتدا به استقلالی ها این پیروزی را تبریک می گویم. شروع خوبی نداشتیم ولی واقعیت این است که اختلاف ما با استقلال چهار گل نبود.

سرمربی پیکان تهران افزود: روند بازی نباید اینگونه پیش می رفت. روی اشتباه مدافع تیم گل اول را خوردیم. باید ببینیم داور بازی در خصوص برخوردی که بازیکن ما با مهدی رحمتی داشت آیا درست تصمیم گرفت یا نه؟

وی درباره باخت سنگین پیکان مقابل استقلال اظهار داشت: اختلاف ما این تعداد گل نبود. باید بگویم تیم ما خیلی کار دارد. یکی از مشکلات بزرگ پیکان بحث روحی روانی است و شکست هایی که این تیم داشته باید کنترل شود. برای اینکه پیکان بخواهد به پیروزی برسد باید خیلی اتفاق ها بیافتد.

فرکی درباره عملکرد بازیکنان خود افزود: بازیکنان بزرگی که از تیمهای بزرگ آمده اند ذهنیتشان دچار مسائل مختلفی است. ضمن اینکه باید بدانیم بازیکنان استقلال حتی بازیکنان سکونشین هم وزنه ای برای این تیم هستند و تک تک آنها مدعی تیم ملی.

وی افزود: استقلال در نیم فصل بازیکن گرفت و اردوی خارجی رفت اما مجموعه پیکان تقریبا بدون تغییر پیش رفت. فقط امیدوارم شرایط تیم در هفنه های دیگر بهتر شود.

فرکی در خصوص اشتباهات فردی بازیکنان پیکان افزود: در رختکن به بازیکنانم گفتم در چند سال اخیر ندیدم تیمی که تا این حد صاجب توپ باشد اینقدر توپ را راحت از دست بدهد. استقلال از این موضوع استفاده کرد. ما خیلی توپ را از دست دادیم که شامل یکی دو بازیکن هم نیست. تکروی های زیادی کردند. من ندیده بودم تا حالا یک تیم اینقدر توپ از دست بدهد.

وی اظهار داشت: بعد از اینکه یک گل در نیمه اول خوردیم در نیمه دوم نریمان جهان پشت محوطه جریمه استقلال با خطا روبرو شد اما داور نگرفت. همان توپ تبدیل به گل دوم استقلال شد. این نظر شخصی من است. در ادامه بازی سیستم را تغییر دادیم تا فشار بیشتری وار کنیم اما اشتباهات باعث شد تا استقلال در ضدحمله خطرساز شود.