سند ملی توسعه رفاه و تامین اجتماعی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به وزیر رفاه و تامین اجتماعی سندملی توسعه رفاه و تامین اجتماعی که به موجب مصوبه هیئت وزیران در خصوص اسناد ملی توسعه بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه تدوین شده است ، ضمن ارائه تفصیلی وضع موجود ، مشکلات و تنگناها ، فرصت ها و چالش ها و هدف گذاری های مشخص ، شامل توجیه های لازم برای سیاست ها و اقدامات اجرایی مرتبط با بخش رفاه و تامین اجتماعی در مصوبه مذکور می باشد .

سند ملی رفاه و تامین اجتماعی مبنای اصلی تنظیم برنامه های سالانه و بودجه های سنواتی در قالب جدول های کمی برنامه چهارم خواهد بود و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد .

سند توسعه بخشی " رفاه و تامین اجتماعی " در برنامه چهارم توسعه افتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در دو محور" بیمه های اجتماعی " و " امور حمایتی " تنظیم گردیده است وعناوینی همچون مفاهیم اساسی ، وظایف و ویژگی ها و ساختارکلی بخش ، وضعیت بخش در ارتباط با سند چشم انداز بیست ساله ، امکانات و قابلیت ها ومحدودیت های بخش ، اهداف کمی بخش ، اقدامات مهم و اساسی و راهبرد کلان در آن پیش بینی شده است.