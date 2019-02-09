به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و اکبر بهنام جو استاندار اردبیل با صدور پیامی مشترک از مردم استان اردبیل جهت حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کردند.

در این پیام آمده است: «یوم الله ۲۲ بهمن، سرآغاز حکومت صالحان، سپیده روشن پیروزی و روز افتخار، عزت و اقتدار ملت بزرگ ایران است و بی تردید گرامیداشت این روز عزیز، تعظیم و پاسداشت هزاران شهید گلگون کفن و ایثارگران والامقامی است که در عرصه های مختلف برای به ثمررسیدن انقلاب، دفاع مقدس و کسب استقلال کشور از جان عزیز خویش گذشتند.

این جانبان، ضمن تبریک چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی؛ ازعموم مردم بصیر، ولایی و غیور استان دعوت می نماییم همچون سایر هموطنان؛ با حضور گسترده و خروشان در راهپیمایی دشمن شکن ۲۲ بهمن که جشن بزرگ و ملی پیروزی انقلاب اسلامی است؛ با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری و شهدای گرانقدر تجدید بیعت و جلوه های عظمت وصف ناپذیر انقلاب و اراده آهنین خود را در مقابل انظار جهانیان به نمایش گذارند تا باردیگر؛ موجبات شادی دوستان و یاس و ناامیدی دشمنان این مرز و بوم الهی؛ خصوصا آمریکا و صهیونیسم غاصب فراهم گردد».