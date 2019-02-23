به گزارش خبرنگار مهر، جهت شناسایی، هدایت و پرورش نوجوانان نخبه در هنر قرائت و با هدف تربیت مبلغان شایسته قرآنی، طرح ۸ ساله آموزشی-تربیتی قاریان ممتاز نوجوان و جوان قرآن کریم موسوم به «اُسوه» به همت «جامعه فرهنگی قرآنی عصر» و با همکاری «شورای عالی قرآن» از سال ۹۳ به اجرا درآمد.

اجرای طرح آموزشی تربیتی اُسوه با سرمایه ­گذاری در بخش قاریان نوجوان ممتاز سراسر کشور، با طراحی نظامی جامع که ناظر به همه ابعاد تربیت یک قاری ممتاز در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، تدارک دیده شد.

در این مدرسه تخصصی، با یک برنامه ریزی همه جانبه و با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و فنی و بهره مندی از اساتید مجرب، تلاش می­ شود تا شرایط مناسب جهت رشد و شکوفایی استعدادهای ناب قرآنی فراهم گردد و با تربیت قاریانی برجسته از حیث فنی و شخصیت ­های متدیّن و انقلابی، گامی جدّی در معرفی الگوهای قرآنی به جامعه ایران اسلامی و جامعه جهانی برداشته شود.

امیر حسین رحمتی متولد ۸۰ از استان گلستان نوجوانی ۱۷ ساله است که علاوه بر حضور در طرح اسوه، نماینده رشته قرائت جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی قرآن دانش آموزان شده است.

این نوجوان قرآنی در خصوص فعالیت های قرآنی اش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از دوران بچگی علاقه مند به فعالیت های قرآنی بودم. در مدرسه سرصف قرآن می‌خواندم و در جلساتی که با پدر و مادرشرکت می‌کردم آنجا نیز به تلاوت قرآن مشغول می‌شدم.

وی ادامه داد: در همان دوران ابتدایی مقام هایی در رشته های اذان و قرائت آوردم تا اینکه سال هفتم وقتی وارد مقطع متوسطه اول شدم در مسابقات استانی آموزش و پرورش شرکت و رتبه اول را آورده و به مسابقات کشوری راه پیدا کردم و از همانجا فعالیت های قرآنی من به صورت تخصصی آغاز شد.

رحمتی با اعلام اینکه از سال ۹۳ فعالیت های تخصصی خود در رشته قرائت را آغاز کرده است، افزود: در سال ۹۳ مقام هفتم را در مسابقات کشوری دانش آموزان به دست آوردم و بعد از آن از سوی شورای عالی قرآن با طرح اسوه آشنا و از همان سال فعالیت های تخصصی خودم را در زمینه قرائت با طرح اسوه آغاز کردم و تقریباً چهار سال است از آموزش هایی که به من در این طرح می دهند بهره می‌برم.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در رشته قرائت مسابقات بین المللی دانش آموزان جهان اسلام به تشریح ورودش به این طرح خبر داد و گفت: از طریق استادم دوره ارتقای سطح قاریان را شرکت کردم و من همان اول فکرش را نمی کردم که در این طرح به دلیل مصاحبه ای که در بدو ورود انجام می شد، راه پیداکرده و قبول شوم.

وی با اشاره به اینکه در طرح اسوه نوجوان فرصتی برای شناخت خودش پیدا می کند، افزود: طرح اسوه از آنجایی که در تهران برگزار می‌شد و از اساتید برجسته و بین المللی در زمینه تجوید صوت و لحن و ... در گروه های مختلف استفاده می شد، فرصتی را برای شناخت نوجوان توسط خودش فراهم می کند و از نوجوانان قاری می سازد.

رحمتی با اعلام اینکه وی از اولین ورودی های این طرح به حساب می آید، اظهار داشت: من جزو ورودی های اول این طرح بوده ام و دوست داشتم فعالیت های تخصصی ام را با این طرح دنبال کنم. پنج سالی است که فعالیت تخصصی در رشته قرائت انجام می دهم و در این پنج سال موفقیت های خودم در مسابقات کشوری و راه یابی به مسابقات بین المللی را مدیون اساتید طرح اسوه هستم.

این نوجوان قرآنی در خصوص این طرح گفت: این طرح دوره های شبانه روزی دارد که در طول سال دوبار برگزار می شود. حدالامکان دو مرحله اش را در شهر زیارتی انتخاب می کنند که از همه جهات به ویژه معنوی یک قاری می سازند. این طرح بر روی مسایل فنی تلاوت لحن و وقف و ابتدا و تجوید قاریان نظارت دارد و از آن طرف برای حفظ قرآن نیز برنامه ریزی می کند.

وی با اشاره به اینکه خودش بخشی از قرآن را حفظ کرده است، افزود: من خودم اجزایی از قرآن را حفظم و حفظ از مفاد آموزشی طرح اسوه است که در حال حاضر تعدادی زیادی از اعضا تاکنون موفق به حفظ کل قرآن شدند. علاوه بر اینکه دوره ای برای حافظان قرآن هم به تازگی آغاز شده است.

رحمتی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی قاریان موفقی دارد، گفت: در دوره انتخابی نماینده جمهوری اسلامی، قاریان توانمندی در جایگاه رقیب قرار گرفته بودند و من قبل از مسابقات انتخابی خیلی تمرین داشتم. با توجه به اینکه این مسابقات انتخابی با امتحانات من نیز همزمان شده بود به مدت ده روز در دارالقرآن آموزش و پرورش شهرستان به دلیل وجود امکانات مناسبی که داشت با اساتیدم تمرین می کردم و خدا را شکر آمادگی زیادی در این ده روز کسب کردم و آن را ادامه خواهم داد و خودم را در آمادگی لازم برای شرکت در مسابقات بین المللی می بینم.

وی در خصوص اهمیت و نقش قرآن در زندگی گفت: قرائت قرآن به تنهایی اصل نیست، بلکه فرع است. هرچقدر هم زیبا بخوانیم و به عرصه های بین المللی وارد شویم کفایت نمی کند. در حدیثی از معصوم است که می فرماید: «هیچ خیری در قرائت قرآن نیست وقتی که در آن تدبر نباشد» اینکه واقعاً آدم آیات را بخواند و معنایش را متوجه شده و عمل کنند باعث رشد خواهد شد. آن چیزی که به درد میخورد به کار گیری معنای عمیق آیات قرآن در زندگی است.

این قاری قرآن با اشاره به نقش خانواده افزود: پدر و مادر انسان خیلی نقش دارند و من تمام موفقیت هایم را مدیون پدر و مادرم هستم. من به همراه برادر کوچکترم که او هم قاری قرآن است تنها فرزندان پدرو مادرمان هستیم. پدرم خودش در زمان جوانی قاری بود و این یک موهبتی شد که توانستم از طریق دوستان پدرم به جامعه قرآنی استان معرفی و در محافل قرآنی شرکت کنم. مادرم نیز شخصی است که برای عمل به آیات قرآن حساسیت خاصی دارد. برایش مسابقات و رتبه آوردن در آنها زیاد اهمیتی ندارد، بلکه تنها توصیه های معنایی در خصوص عمل به قرآن و رفتار قرآنی برایم دارد و خداوند را شاکرم که خانواده قرآنی داریم و همین باعث شده من و برادرم در این راه ثابت قدم بمانیم.

این نوجوان هفده ساله که در آستانه ورود به عرصه های بین المللی است در سخنی با هم سن و سالانش ادامه داد: من می خواهم با عنوان برادر به همسن های خودم دو چیز را تذکر دهم و یادآوری کنم. تدبر در قرآن و حفظ قرآن را فراموش نکنند. اگر کسی این دو انس را با قرآن داشته باشد دیگر چیزی کم ندارد.

رحمتی در پایان گفت: از آنجایی که مسابقات انتخابی به امتحانات ترم آخر نزدیک بود و من در سال آخر دبیرستان تحصیل می کنم از این جهت کمی سخت بود ولی توانستم از معدل های خوب کلاس باشم. درواقع کسی که در راه قرآن فعالیت می کند نه تنها قرآن او را دچار مشکلی نمی کند، بلکه مسیر اصلی را قرآن برای انسان هموار می کند و قرآن کمک می کند تا انسان ذهنش بهتر کار کند. به همین خاطر انس با قرآن در فرآیند تمرین هایم هیچ آسیبی به درس هایم نزد.