اعلام مسیرهای شصتگانه راهپیمایی ۲۲ بهمن در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مسیر و ساعت راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ در استان مازندران اعلام شد که به شرح زیر است؛



۱-شهرستان ساری : از میدان ساعت تا میدان امام خمینی(ره)ساعت ۹:۳۰ صبح باسخنرانی دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی



۲- شهرستان گلوگاه : از مسجد ملاّ عباس به سمت مصلّای امام علی(ع)، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام میر احمدی امام جمعه گلوگاه



۳-شهرستان بهشهر: از چهار راه استقلال به سمت پارک ملت، ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی شجاعی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور



۴- شهرستان نکا: از مقابل جهاد کشاورزی تا میدان جانبازان، ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی شاعری نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی



۵-شهرستان میاندورود: از شهرداری سورک ،بلوار امام خمینی،میدان امام حسین (ع)، ساعت ۱۰ صبح



۶- شهرستان جویبار:از مسجد اعظم مقابل بیمارستان مرحوم عزیزی به سمت میدان کشتی (فرمانداری)، ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی منصوریان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری



۷ -شهرستان قائم‌شهر: از میدان طالقانی (ره) به سمت میدان امام(ره)، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام ادیانی مسؤول عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی کشور



۸ -شهرستان آمل: از میدان قائم به سمت امامزاده ابراهیم(ع)، ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام گواهی معاون تربیت و آموزش دفتر فرماندهی معظم کل قوا



۹-شهرستان بابل: از میدان ولایت به سمت مصلای جمعه، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام حمید روحانی پژوهشگر و مورخ انقلاب اسلامی



۱۰- شهرستان بابلسر: از مقابل سپاه به سمت گلزار شهدای امامزاده ابراهیم (ع)، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام غلامی نماینده ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران



۱۱-شهرستان فریدونکنار: از مقابل مسجد جامع به سمت مصلّای قدس، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی نانواکناری نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی



۱۲-شهرستان محمود آباد : ازگلزار شهدای آهومحله، خیابان حضرت امام (ره)،به سمت مصلای موقت، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام احمدی امام جمعه شهر نور



۱۳ - شهرستان نور: از میدان امام خمینی (ره ) به سمت مصلّای بزرگ الغدیر، ساعت۱۰ صبح



۱۴-شهرستان نوشهر: از مقابل مسجد جامع به سمت خیابان شهید کریمی، میدان همافران، خیابان انقلاب، میدان آزادی، روبه‌روی آموزش و پرورش سابق ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام طاهری رئیس مرکز خدمات حوزه علمیه استان قم



۱۵- شهرستان چالوس: از میدان معلم، مسجد جامع، ستاد فرماندهی انتظامی،خیابان ۲۴ متری،جنب ورزشگاه، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی احمدی نماینده مردم نوشهر و چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی



۱۶- شهرستان عباس‌آباد: از مسجدجامع به سمت آموزش و پرورش و بالعکس به سمت مسجد جامع، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام رفیعی رئیس مدرسه جوادالائمه قم



۱۷-شهرستان رامسر: از مقابل شهرداری رامسر به سمت مصلّای جوادالائمه(ع)، ساعت ۹:۳۰ صبح باسخنرانی آزاد فرماندار شهرستان رامسر



۱۸- شهرستان تنکابن: از مسجد جامع تنکابن به سمت میدان شهید شیرودی و میدان امام(ره) و در صورت نامساعد بودن هوا مصلای شهید بهشتی، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام پوراکبر امام جمعه تنکابن



۱۹–شهرستان سیمرغ : از میدان شهید کشوری به سمت خیابان حضرت امام (ره) ،روبه‌روی مسجد جامع ، ساعت ۹:۳۰ باسخنرانی حجت‌الاسلام نظری مسؤول سابق نماینده مقام معظم رهبری در سپاه کربلای استان مازندران



۲۰-شهرستان کلاردشت : از گلزار شهدای گمنام به سمت بلوار امام خمینی)ره (بریدگی بیمارستان حضرت قائم(عج) وبالعکس ، ساعت ۱۰:۳۰ باسخنرانی حجت‌الاسلام انتظاری مسؤول شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه مازندران



۲۱ – شهرستان سوادکوه شمالی: از یادمان شهدای گمنام به سمت مسجد جامع شیرگاه، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی سردار قاسم اکبرنژاد از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس



۲۲ - شهرستان سوادکوه: ۱-شهر زیرآب: از مسجد جامع، بلوار امام رضا(ع) ،مقابل سپاه و برگشت به امامزاده عبدالحق (ع) ،ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی یزدانی فرماندار شهرستان سوادکوه



۲-شهر پل‌سفید: از مسجد جامع به سمت گلزار شهدا و برگشت به سمت مسجد جامع، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام قربانی امام جمعه پل‌سفید



۲۴ –بخش نشتا: از مسجد جامع به سمت گلزار شهدا، ساعت ۹:۳۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام قادی امام جمعه



۲۵–شهرخرم آباد: از میدان امیر شهید، ثابت به سمت مسجد جامع خرم‌آباد، ساعت۹ صبح با سخنرانی حسینی‌جو فرماندار تنکابن



۲۶ – بخش سلمان‌شهر: از مسجد جامع به سمت شهرداری و بالعکس، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام سورتچی امام جمعه



۲۷–بخش‌کلار آباد: از دبیرستان شهید قاضی به سمت میدان خوش آمیان و بالعکس، ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی حسین‌زاده



۲۸-بخش مرزن‌آباد: از مقابل حوزه مقاومت امام حسن مجتبی(ع) به سمت بلوار امام خمینی(ره) و بالعکس به طرف مسجد المهدی(عج)، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی زندی فرماندار شهرستان چالوس



۲۹-شهر پول: از بخشداری به طرف مسجد امام حسن عسگری(ع)، ساعت۱۰ صبح باسخنرانی خسروی مسؤول عقیدتی سیاسی بهداری امام رضا (ع) چالوس



۳۰- بخش کجور: از مسجد جامع به سمت میدان شهدا، ساعت ۱۱ با سخنرانی فرخ‌نیا راوی جنگ



۳۱– شهر صلاح‌الدین کلا: از پاسگاه سی‌سنگان به سمت مسجدعلی ابن ابیطالب ( بازار)، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام مختاری رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان چالوس



۳۲- شهر کیاسر: از میدان معلم به سمت بلوار امام رضا(ع)، میدان ولی عصر(ع) مصلای جمعه، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام تیموری امام جمعه کیاسر



۳۳– بخش دودانگه:



۱-شهر فریم: از مقابل حوزه امام سجاد(ع) تا مسجد جامع شهر فریم، ساعت ۹:۳۰ با سخنرانی حجت‌الاسلام اصغری نماینده سازمان تبلیغات اسلامی



۲-سنگده: از مسجد چهارده معصوم ( ع ) به سمت گلزار شهدا، ساعت۱۰ صبح



۳۴– بخش کلیجانرستاق: از مسجد صاحب الزمان (عج)سلیم بهرام به سمت مسجد امام‌زاده هولار، ساعت ۹ صبح



۳۵– دهستان لفور سوادکوه: از مسجد امام حسین(ع) روستای برخانی به سمت گلزار شهدای برخانی ، ساعت۱۰صبح باسخنرانی پاریاو معاون فرمانداری سوادکوه شمالی



۳۶ –زاغمرز: از حسینیه ارشاد تا پارک ۲۲ بهمن، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام موسوی‌تبار امام جمعه



۳۷ -بخش لاریجان:



۱-وانا: از پل وانا به سمت مسجد جامع، ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام شکری امام جمعه



۲- رینه:از شرکت ایران راحت تا مزار شهدای گمنام، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام فرهادی امام جمعه



۳۸ – شهر رویان:از گلزار شهدا به سمت بازار، ساعت ۱۰ صبح



۳۹ - شهرچمستان: از مقابل بخشداری به سمت میدان امام خمینی(ره) ساعت۱۰ صبح



۴۰ – شهر بلده: از مقابل بخشداری به سمت گلزار شهدای گمنام، ساعت ۱۰ صبح



۴۱-ایزد شهر: از مسجد جامع به سمت کوچه گلسار ۹ ،ساعت ۱۰ صبح



۴۲-بخش رودبست(هادی‌شهر): از سه‌راهی میربازار، بلوار آیت‌الله روحانی، میدان امید ، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام آزادی امام جمعه



۴۳ - شهر امیرکلا: از میدان انقلاب به سمت گلزار شهدای شایستگان، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام باباییان امام جمعه



۴۴- بخش بابل‌کنار: ازسه راهی درازکلا به سمت مصلای جمعه شهر، ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی مویدی کارشناس سیاسی



۴۵- بخش لاله‌آباد: از گلزار شهدای گمنام کارون به سمت مصلّای جمعه، ساعت ۱۰صبح با سخنرانی مومنی استاد دانشگاه



۴۶- بخش گتاب: از گلزار شهدای بالا گتاب به سمت میدان شهدای شهرگتاب، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام تقی‌پور امام جمعه



۴۷ -بخش بندپی غربی: از بخشداری به سمت مصلّای جمعه، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام حاجی‌زاده امام جمعه



۴۸ -بخش بندپی شرقی: از گلزار شهدای گمنام به سمت مصلا، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام پوررمضان امام جمعه



۴۹ – شهر کوهی‌خیل: از سه‌راهی شهدای کوهی خیل به سمت گلزار شهدا، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی طالبی معاون فرمانداری شهرستان جویبار



۵۰- شهر بهنمیر: از مقابل سپاه به سمت مصلّای جمعه، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی اکبرزاده از یادگاران ۸ سال دفاع مقدس



۵۱ –بخش رودپی شمالی: از مقابل ساختمان بخشداری رودپی شمالی تا مصلای جمعه فرح‌آباد، ساعت۱۰ صبح باسخنرانی صادق رنجبر استاد دانشگاه



۵۲- شهر سرخرود: از بخشداری تا مصلای سرخرود، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام موحد نماینده ولی فقیه در سپاه استان البرز



۵۳– شهر هچیرود: از مرکز شهر به سمت بریدگی حوزه خواهران و بالعکس به سمت مرکز شهر و مسجد جامع، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام اسفندیاری رئیس تبلیغات اسلامی چالوس



۵۴ –روستای بیشه بنه مرکز بخش یانه‌سر: از بخشداری یانه سر تا مسجد جامع، ساعت ۱۰ صبح



۵۵- دابوو دشت‌سر: از مقابل پاسگاه انتظامی تا مصلای جمعه، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی



۵۶-امام‌زاده عبدالله: از اسکو محله به سمت آستانه مقدس امام‌زاده عبدالله (مصلا)، ساعت ۱۰ صبح باسخنرانی حجت‌الاسلام اسماعیلی امام جمعه



۵۷-آلاشت: از مسجد جامع تا گلزار شهدا و برگشت به سمت مسجد،ساعت ۱۰ صبح



۵۸-لاریم:از مسجد شهدای لاریم به سمت میدان امام حسین(ع) به سمت گلزار شهدا، ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی بابایی فرمانده سپاه شهرستان جویبار



۵۹-قراخیل:از مسجد فاطمیه به سمت میدان شهدا، ساعت ۹:۳۰ صبح با سخنرانی ابراهیمی مدیرکل صدا و سیمای مرکز مازندران



۶۰-رستم‌کلا:از سه راه مخابرات تا میدان شهرداری، ساعت ۹ صبح