بیشترین پیشرفت ۴۰ سال اخیر در بخش آموزش عالی بود

محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال فوق العاده مردم در هوای بارانی امروز از راهپیمایی ۲۲ بهمن، علت آن را سخنرانی مهم رهبر معظم انقلاب در روز ۱۹ بهمن دانست.

وی با اشاره به فرا رسیدن چهل سالگی انقلاب، دستاوردهای حوزه آموزش عالی را برتر از سایر دستاوردهای جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته دانست و گفت: اگر در سایر حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز مانند پیشرفت هایی که در بخش آموزش عالی داشته ایم، کسب می کردیم، وضعیت این شاخص ها نیز از موقعیت کنونی برجسته تر بود.

