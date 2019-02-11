فوت یک نفر در سیلاب خوزستان

مرتضی سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملیات های امداد و نجات به دلیل حوادث جوی طی ۴۸ ساعت گذشته که توسط ٢٧ تیم امداد و نجات شامل ٩٢ نفر انجام شده است گفت: ١٠ استان ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سمنان، فارس، کرمانشاه، لرستان، مازندران، مرکزی و یزد درگیر سیل، کولاک و برف شده اند که به ۳۳ شهر، روشتا و محور کوهستانی امداد رسانی شده است.

وی با اشاره به این که طی دو روز گذشته به ۶۵۵ نفر امداد رسانی شده گفت: ۲۴۰ نفراسکان اضطراری، ۱۱ نفر به مناطق امن منتقل شده اند.

به گفته سلیمی در این مدت گرفتار شدن یک خودروی سواری در مسیر سیلاب لالی – خوزستان باعث فوت یک نفر شد.