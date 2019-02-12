به گزارش خبرگزاری مهر، احمد تنوری در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طرح راه اندازی گذر فرهنگ و هنر را بررسی کرد.
وی در این دیدار گفت: شهر شیراز از جمله شهرهایی است که نقش بی بدیلی در تکوین فرهنگ و هویت ایرانی و همچنین فرهنگ و هویت اسلامی در گسترهی جهان اسلام دارد.
تنوری ادامه داد: بسیاری از شخصیتهای فرهنگساز در تاریخ اسلام اهل شیراز بودهاند و تاثیر آنها بر فرهنگ کنونی شهر شیراز هم همچنان باقیست.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر شیراز اظهار امیدواری کرد که این ظرفیت به وجود بیاید که در شهرهایی که در تاریخ و فرهنگ ایران حضور موثر دارند، دولت بتواند امکان خرید یا تملک باغهای تاریخی که در تملک بخشهای خصوصی یا نظامی قرار دارند فراهم شود.
تنوری بیان کرد: انتظار داریم موضوع تملک باغهای شیراز به عنوان یک پروژه ملی در دولت مطرح شود، تا یک ظرفیت بزرگ برای گذرها و بازارچههای عرضه ی آثار هنری فراهم شود.
وی یادآوری کرد: عرضه کالاها و آثار هنری نباید به سمت و سوی محلی گرایی برود چرا که امروز نیاز است که حس همگونگی ایرانی از طریق عرضه آثار هنری ایرانی تقویت شود.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر افزود: هنرهای متعلق به شهرهایی نظیر اصفهان و شیراز و بهخصوص مناطق مرکزی ایران در سطح ملی و بین المللی شناخته شدهتر هستند.
تنوری با بیان اینکه ایران در اقتصاد هنر ظرفیت بالقوه ی بیشتری نسبت به وضعیت کنونی دارد، اضافه کرد: در سالهای گذشته هنرهای بومی_سنتی و ملی ایرانی که متعلق به اقوام غیر مرکزنشین هستند، آنطور که باید و شاید جهت عرضه در بازارهای ملی و بین المللی حمایت نشدهاند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: در شیراز رویهای در پیش گرفته شود که گذر فرهنگ و هنر در شیراز در خدمت عرضه هنرهای تمام استانهای ایران قرار گیرد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که طرح ایجاد گذر فرهنگ و هنر در شهرهای کشور در دولت کنونی به ثمر برسد.
در این دیدار معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس حضور داشتند.
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