به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، همایش اختتامیه انتخاب شرکت‌های برتر ایران با حضور مقامات دولتی، صاحب‌نظران و مدیران برتر کشور در مرکز همایش‌های بین‌الملی صداوسیما برگزار شد و در آن، بانک انصار براساس ارزیابی‌های کارشناسان ذی‌ربط توانست در بین ۵۰۰ شرکت برتر ایران، عنوان سیزدهمین‌ شرکت برتر و بهره‌ورترین بانک کشور را بدست آورد.

باتوجه به موفقیت‌های پیاپی بانک انصار در عرصه فعالیت‌های بانکی و کسب عناوین مختلف از جشنواره‌های معتبر و به منظور روشن شدن ابعاد این موفقیت‌هاو سرآمدی، گفتگویی با آقای صدرالله چمک معاون برنامه‌ریزی و هدایت راهبردی انجام شده که آن را در زیر می‌خوانید:

* براساس چه راهبرد و سیاست‌هایی بانک انصار موفق به کسب رتبه نخست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور شده است؟

- در آئین رتبه بندی بیست و یکمین دوره انتخاب شرکت های برتر ایران IMI ۱۰۰ در سال ۱۳۹۷ که همه ساله توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شود، بانک انصار براساس شاخص های کمی و بر پایه استانداردهای بین‌المللی حایز رتبه نخست بهره‌وری کل عوامل در بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور شده است. این دستاورد ماحصل اجرای دو دوره برنامه تحولی در بانک بوده که از سال ۱۳۹۲ آغاز و تاکنون اجرا شده که در نوع خود یک دستاورد بسیار امیدوار کننده است. این موفقیت و ده‌ها دستاورد دیگر محصول مدیریت یکپارچه و پیاده سازی راهبردهای بانک انصار در توسعه و بهینه سازی کسب و کار بانک است؛ به طوری‌که با اجرای برنامه‌های تحول سازمانی در بانک، تغییرات بسیارگسترده‌ای در زیرساخت‌ها، فرآیندها و مدل‌های کسب و کاری ایجاد شده است.

در سال ۱۳۹۷ این بانک توانسته است رتبه ۱۳ را در بین ۱۰۰ شرکت برتر کسب کند. همچنین، با توجه به برنامه‌های دردست اجرا و مطابق با راهبردهای مصوب، کسب رتبه ۱۰ در بین ۱۰۰ شرکت برتر در سال ۱۳۹۸ هدف‌گذاری شده و در دستور کار این بانک قرارگرفته است.

* اجرای طرح تحول بانک چه نقشی در کسب این موفقیت‌ها داشته است؟

- بانک انصار برای کسب این افتخار طی یک برنامه بلندمدت ۵ ساله بیش از ۳۷۰ پروژه بهبود و اقدام اصلاحی برروی فرآیندهای کسب و کار خود پیاده کرده که در نهایت منجر به اجرای پروژه BPR برروی فرآیندهای کلیدی بانک شده است. همچنین بیش از ۱۸۰۰ پروژه بهبود بهره‌وری طی مدت ۵ سال در سطح صف و ستاد به مرحله اجرا گذاشته شده است که مجموع این اقدامات در نهایت موجب بهبود کیفیت سبد درآمدی، کنترل و مدیریت هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی، حفظ قدرت سودآوری و بهبود بازده دارایی‌ها، بازده درآمد و بازده حقوق صاحبان سرمایه شده است.

* عوامل تأثیر گذار در طرح تحول بانک را توضیح دهید.

- در طرح‌ریزی طرح تحول در بانک، شاخص‌های CAMELS به عنوان مبنای اهداف عملیاتی درنظر گرفته شده‌اند؛ همچنین استراتژی‌های توسعه کسب و کار بر پایه دو عامل توسعه کمی از طریق استقرار مدل‌های کسب و کاری جدید و توسعه کیفی از طریق بهینه سازی مدل‌های کسب و کاری موجود پیاده سازی شده است.

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در طرح تحول بانک، استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پروژه (EPM) بوده که کلیه فعالیت‌های برنامه‌ای و پروژه‌های در دست اجرا در واحدهای صف و ستاد در قالب فرآیند استاندارد شده کنترل نموده و همچنین عملکرد کلیه واحدهای سازمانی بانک بر اساس نظام کارت امتیازی متوازن(BSC) مورد پایش مستمر قرار می‌گیرد.

* در خصوص بهره‌وری چه اقداماتی انجام داده‌اید که شایسته احراز رتبه اول در شبکه بانکی کشور باشید؟

- امروزه یکی از چالش‌های اساسی شبکه بانکی کشور مسئله بهره‌وری کل عوامل است. از طرف دیگر با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، این بانک مبادرت به تشکیل شورای عالی راهبری اقتصاد مقاومتی نموده که در ذیل این شورا کمیته‌های متعددی تشکیل شده‌اند. کمیته بهره‌وری به عنوان یکی از کمیته‌های فعال در بانک نقش بسزایی را در جهت فرهنگ سازی و مدیریت پروژه‌های بهره‌وری و کیفیت در بانک داشته و به‌صورت مستمر پروژه‌های بهبود بهره‌وری و کیفیت را تحت کنترل خود قرار داده و کلیه شاخص‌های اندازه‌گیری و پایش بهره‌وری را مورد بازنگری قرار داده است. یکی از اقدامات مؤثر در فرآیند بهبود کیفیت بهره‌وری در بانک ،استاندارد سازی فرآیندهای کلیدی بانک در قالب سیستم مدیریت کیفیت (ISO) بوده که به عنوان نمونه استانداردهای ISO۲۷۰۰۱; ISO۱۰۰۱۵; ISO۹۰۰۱;ISO۱۰۰۰۲ پیاده سازی و استانداردهای ISO۳۱۰۰۰; ISO۳۴۰۰۰; ISO۱۰۰۱۳; ISO۱۰۰۰۱ و ... در دستور کار قرار دارد.

یکی از اقدامات اساسی این بانک استقرار نظام مدیریت ریسک و نظام مدیریت خطا بر روی فرآیندهای کلیدی بانک بوده و همچنین طرح کیفیت روی سبد سرویس محصول تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شده است.

* مجموعه اقدامات بانک در فاز دوم طرح تحول ۲ برای بهبود سیستم بهره‌وری و کیفیت چه بوده است؟

- همراستاسازی پروژه‌های بهبود بهره‌وری و کیفیت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برگزاری دوره‌های توانمندسازی و آموزش برای کارکنان صف و ستاد، آمایش سرزمینی شعب و کانال‌های بانکداری الکترونیک، برگزاری جشنواره‌های بهره‌وری، کیفیت، خلاقیت و نوآوری به صورت سالانه، اجرای پروژه‌های مطالعاتی و طرح‌های پژوهشی و همچنین استفاده از مشاوران خبره و تجربه‌های موفق در امر توسعه سیستم بهره‌وری و کیفیت از جمله اقداماتی بوده که در مرحله دوم طرح تحول بانک به‌آن توجه شده است.

* برنامه‌های آینده بانک انصار را برای توسعه عملیات بانکی توضیح دهید.

- مرحله سوم طرح تحول بانک در بازه سه ساله ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در راستای سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی معطوف به دو محور ذیل است:

توسعه کسب‌وکارهای نوین از طریق مشارکت با فین‌تک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های بانکی، بهینه‌سازی کسب وکارهای موجود براساس ضوابط، مقررات و استانداردهای بانکی و بانک مرکزی و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه بانکداری دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت و کنترل عملیات بانکی و اصلاح ساختارسازمانی بانک بر پایه مدل‌های نوین کسب‌وکاری به عنوان موضوعات راهبردی در فاز ۳ طرح تحول بانک در قالب ۱۶۵۰ پروژه درنظرگرفته شده است.