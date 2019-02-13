۳۳۱ نفر از مجرمان فضای سایبری در کردستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی دانش پور شامگاه سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان کردستان در سنندج، افزود: ۵۰ درصد جرایم فضای مجازی مربوط به بحث مالی است که نسبت به سال گذشته ۱۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ۳۳ درصد از جرایم فضای مجازی در حوزه جرائم اخلاقی است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته است.

دانش پور با اشاره به تخلفات ارزی در فضای مجازی گفت: در کردستان تنها یک پرونده در خصوص ارزهای مجازی و بیت کوین تشکیل شد که فردی ۱۱ میلیون تومان از حساب او برداشت شده بود که به نتیجه رسیدن پرونده پول مالباخته به او بازگردانده شد.

وی افزود: به مناسبت دهه مبارک فجر ۴ مرکز پلیس فتا در شهرستان های دیواندره، کامیاران، دهگلان و بیجار افتتاح شد و هم اکنون ۹ مرکز پلیس فتا در استان کردستان دایر است.

رئیس پلیس فتا استان کردستان با اشاره به ایجاد امنیت در فضای مجازی ادامه داد: اهمیت وجود امنیت در فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست و در راستای هر چه بهتر شدن این فضا مردم باید با پلیس تعامل داشته باشند.

وی به مردم توصیه کرد: با فعالسازی رمزهای دوم یکبار مصرف، کلیک نکردن بر روی لینک های ارسالی از منابع ناشناس و فعالسازی اس ام اس بانک از حساب خود محافظت کنند.