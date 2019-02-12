کابولوف: روسیه خواهان لغو تحریمهای شورای امنیت علیه طالبان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «زامیر کابولوف» فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان روز سه شنبه گفت که به باور مقامات مسکو، اکنون زمان آن رسیده است که تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه طالبان افغانستان لغو شود و مسکو آماده است تا در صورت موافقت تمام ۱۵ عضو شورای امنیت، به لغو این تحریمها کمک کند.

این دیپلمات روس در ادامه خاطرنشان کرد که دولت روسیه تمایل دارد نمایندگانی از گروه طالبان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت نمایند.

زامیر کابولوف که قرار است روز ۲۲ فوریه (سوم اسفندماه) در آنکارا با «زلمای خلیل زاد» نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان دیدار و گفتگو کند، در خصوص این دیدار گفت که دوطرف به طور ویژه در مورد تمهید و تدارک دور بعدی مذاکرات مسکو در مورد افغانستان بحث و گفتگو خواهند کرد.

این فرستاده رئیس جمهور روسیه در ادامه افزود که وی نشستهایی با دیپلماتهای ترکیه در مورد موضوع افغانستان خواهد داشت.