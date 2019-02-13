جنگ اقتصادی آخرین گزینه آمریکا برای مقابله با انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب‌اله جانثاری سه‌شنبه شب در مراسم چهارمین یادواره شهدای نیروی انتظامی و کمیته انقلاب اسلامی قائم‌شهر، اظهار کرد: ما هرچه داریم از خون پاک شهدا و صبر و استقامت و پایداری خانواده معظم شهداست.

وی افزود: امروز عزت و اقتدار انقلاب اسلامی به برکت خون شهداست و بایستی یاد آرمان‌های شهدا همیشه زنده نگه داشته شود.

جانثاری با بیان اینکه تشکیل حکومت اسلامی آرزوی همه انبیای الهی و ائمه معصومین برای اجرای احکام خدا بر روی زمین بوده‌است، گفت: این حکومت و نظام اسلامی که در آن زندگی می‌کنیم در پناه امنیت و آسایشی است که وجود دارد.

وی به دوران قبل از انقلاب اشاره کرد و افزود: در آن دوران پس از جنگ جهانی دوم جهان به دو قطب شرق و غرب تقسیم شده بود و تمام کشورهای جهان تحت سیطره این دو قطب بودند.

جانشین فرمانده یگان ویژه ناجا تصریح کرد: قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، قرداد ننگین کنسرسیوم منعقد شده بود که بر اساس آن ۴۰ درصد نفت ایران به انگلیس و ۴۰ درصد به آمریکا و ۱۴ درصد هم به چند کشور اروپایی داده می‌شد و فقط ۶ درصد نفت باقیمانده به خاندان پهلوی می‌رسید تا با پول آن سلاح بخرند و بعنوان ژاندارم منطقه حافظ منافع آمریکا باشند.

جانثاری تنها راه نجات بشریت را اسلام دانست و گفت: امام خمینی (ره) به استکبار تک زد و چهل سال است که آنها در حال پاتک زدن هستند و دیگر هیچ گزینه‌ای برای براندازی و ضربه زدن به نظام ندارند.

وی تصریح کرد: ترامپ به ادعای خود ۷.۵ تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کرده‌است اما همه این تلاشها هیچ دستاوردی برای استکبار نداشت.

جانشین یگان‌های ویژه ناجا، با اشاره به اینکه ایران حرف اول منطقه را می‌زند، بیان کرد: آخرین گزینه آمریکا برای ضربه زدن به انقلاب، جنگ اقتصادی است و با سؤاستفاده از کاستی‌ها می‌خواستند سوار بر موج اعتراضات به اهدافشان برسند که ملت قهرمان ایران در راهپیمایی دیروز و حماسه ۲۲ بهمن ثابت کردند که پای نظام و کشورشان ایستاده‌اند.

جانثاری به پیامهای برگزاری یادمان شهدا اشاره کرد و گفت: اولین پیام این است که شهدا می‌گویند رهبر را تنها نگذاریم و دومین پیام این است که حکومت و انقلاب موهبت و هدیه الهی است که باید حفظ شود.

وی ادامه داد: سومین پیام پاسداری تا پای جان از دستاوردها و آرمان‌های شهداست و چهارمین پیام، حفظ اتحاد کلمه و انسجام و یکپارچگی ملت است.

یادآور می‌شود، نیروی انتظامی شهرستان قائم‌شهر ۷۸ شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده‌است.