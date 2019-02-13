توجیه «پمپئو» درباره غیبت آلمان و فرانسه از نشست ضدایرانی ورشو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پایتخت لهستان امروز چهارشنبه شاهد برگزاری نخستین روز از نشست ضدایرانی است که با ابتکار عمل آمریکا و با عنوان ظاهرفریب «ترویج آیندهای برآمده از صلح و امنیت در خاورمیانه» در سطح وزرای خارجه انجام خواهد شد.
این درحالی است که غیبت «هایکو ماس» و «ژان ایو لودریان» وزرای خارجه آلمان و فرانسه به عنوان ۲ قدرت مطرح اروپایی، تنشهای ناشی از خروج یکجانبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برجام را بیشازپیش، نمایان میکند.
از سوی دیگر، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از غائبین بزرگ این نشست ۲ روزه است.
البته پمپئو که پیش از عزیمت به ورشو، سفری به اسلواکی داشت؛ تلاش کرد تا غیبت چهرههای سرشناس اروپا از این نشست را به گونه ای توجیه کند.
وی در این باره گفت: وزرای خارجه برخی کشورها میآیند و برخی دیگر هم نمیآیند. حق انتخاب با خود آنها است.
پمپئو در ادامه مدعی شد: فکر میکنیم که پیشرفت واقعی حاصل خواهد شد. دهها کشور آنجا خواهند بود که با جدیت درباره خاورمیانهای بهتر و باثباتتر تلاش خواهند کرد و امیدوارم وقتی روز پنجشنبه ورشو را ترک میکنیم، به این دستاورد رسیده باشیم.
گفتنی است در بیانیه وزارت خارجه در مورد این نشست اشارهای به ایران نشده، اما پمپئو پیشتر گفته بود یک هدف عمده از برگزاری این کنفرانس، جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر خارجه آمریکا اوایل بهمن ماه گفته بود کشورش قصد دارد برای مقابله با تهران یک ائتلاف تشکیل دهد.
