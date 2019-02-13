احتمال فعالیت آتشفشانی در سیاره مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، بررسی های ناسا نشان می دهد که احتمالا یک منبع گرمای بزرگ در زیر منطقه قطب جنوب سیاره مریخ وجود دارد که باعث شده آب دریاچه زیرزمینی مریخ مایع باشد و لذا می توان نتیجه گرفت که سیاره یادشده هنوز دارای آتشفشانی فعال است که ممکن است در آینده فعالیت هایی از خود نشان دهد.

تحقیقاتی که ناسا در این زمینه انجام داده حاکیست دریاچه یادشده در عمق ۱.۵ کیلومتری سیاره مریخ قرار دارد و طول آن به ۲۰ کیلومتر می رسد. البته آب این دریاچه دارای مقدار زیادی سدیم، مگنزیم و نمک های کلسیم بوده و لذا برای آشامیدن مناسب نیست.

پیش از این تصور می شد نمک زیاد موجود در این آب باعث یخ نزدن آن شده، اما محققان همواره بر این باور بودند که نمی توان این موضوع را به طور کامل به وجود نمک نسبت داد و باید یک منبع گرمای در این زمینه نقش داشته باشد.

دانشمندان ناسا قبلا تصور می کردند مریخ از چندین میلیون سال قبل از نظر آتشفشانی غیرفعال شده است. اما شناسایی دریاچه مایع در زیر قطب جنوب آنها را به این نتیجه رسانده که سیاره مذکور حداقل در ۳۰۰ هزار سال قبل شاهد فعالیت آتشفشانی بوده و احتمال تکرار این مساله وجود دارد.