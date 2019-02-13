محمد حسن حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیمهای بدمینتون مردان و زنان قم طی پایان هفته جاری درگیر مسابقاتی مهم در چارچوب لیگ دسته اول کشور خواهند شد که نتایج این مرحله در راه صعود تیمهای استان قم به لیگ برتر بدمینتون نقشی کلیدی دارد.
وی افزود: در بخش مردان، تیم بدمینتون استان قم پس از موفقیت در دور رفت مرحله نخست و کسب ۳ پیروزی پیاپی در شیراز در دور برگشت مرحله اول به میدان میرود و تلاش میکند صدر جدول را حفظ کرده و به مرحله نهایی این رقابتها که با حضور ۴ تیم صعود کننده از گروههای دوگانه برگزار میشود راه یابد.
رئیس هیئت بدمینتون استان قم گفت: مسابقات در گروه دوم با حضور تیمهای صنایع پلاستیک شیراز، هیئت بدمینتون قم، ذوب روی صبای زنجان و گاز فارس پنج شنبه و جمعه در شیراز برگزار خواهد شد و تیم قم با ۳ پیروزی در دور رفت موقعیت مناسبی در بین این ۴ تیم دارد.
حسین زاده با اشاره به حضور تیم بانوان قم در لیگ دسته اول کشور بیان داشت: تیم بدمینتون بانوان قم یک گام از تیم مردان جلوتر است و به مرحله نهایی صعود کرده و این هفته طی روزهای پنج شنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ بهمن در رشت در دور رفت مرحله نهایی لیگ به میدان میرود.
وی عنوان کرد: تیم بدمینتون بانوان قم با تیمهای کیهان سیاحت مشهد، هیئت گیلان و ذوب روی صبای زنجان دیدار میکند و سپس در دور برگشت این رقابتها به میدان میرود و پس از برگزاری ۶ مسابقه توسط هر تیم، تیمهای اول و دوم از این جمع ۴ تیمه به لیگ برتر راه مییابند.
رئیس هیئت بدمینتون استان قم تصریح کرد: اردوی نفرات برگزیده استعدادهای برتر بدمینتون دختران کشور نیز در سالن حضرت معصومه قم برگزار شد و در این اردو فاطمه محمدی و مریم محمدی از استان همدان و معصومه بهنام راد و شهربانو شاکر از قم در این اردو حضور داشتند.
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