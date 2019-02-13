مدارس برخی شهرهای خراسان رضوی در نوبت بعدازظهر چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف که از بامداد سه شنبه در شهرهای مختلف خراسان رضوی آغاز شده موجب تعطیلی مدارس در برخی شهرها در نوبت بعدازظهر چهارشنبه شد.

طبق اعلام آموزش و پرورش خراسان رضوی تمامی مدارس مقطع ابتدایی دوره اول و دوم و مقطع متوسطه اول در شهرستان‌های فریمان و تایباد و صالح آباد در نوبت عصر چهارشنبه تعطیل خواهد بود.

همچنین تمامی مدارس مقطع ابتدایی دوره اول و دوم در منطقه جلگه رخ و تربت جام در نوبت عصر تعطیل خواهد بود.

همچنین تمامی مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی در تمام مقاطع مناطق ذکر شده تعطیل است.