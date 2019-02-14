بارورسازی راه حل خشکسالی نیست/ضعف مدیریت آب ظلم به کشور است

رئیس پژوهشکده هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در بارورسازی ابرها دو رویکرد در کشور حاکم بوده است. یکی بارورسازی سنتی که از سال‌های خیلی قبل همه جای دنیا مطرح بوده و انجام شده است و این روش در صورتی که ابر شرایط مناسب را داشته باشد میتواند ۵ تا ۱۰ درصد برای منطقه کوچکی که اثر می‌گذارد به افزایش باروری منجر شود ولی کشورها با توجه به اینکه روش مقرون به صرفه نیست واقعاً این روش را تعطیل کردند.

جایی که بارش آن کمتر از ۳۰۰ میلی‌متر است پتانسیل بارورسازی به روش سنتی را ندارد و مقرون به صرفه نیست. در جایی که ما بیش از ۳۰ درصد هدررفت آب داریم به جای اینکه مدیریت آب بکنیم موضوعاتی را مطرح می‌کنیم و نماینده‌های مجلس هم همه‌شان می‌گویند برای استان ما هم انجام دهید و فکر می‌کنند این کار مشکل کم‌آبی و خشکسالی را حل می‌کند عباس رنجبر افزود: رویکرد دوم از سال ۲۰۰۹ آغاز شده است که از طریق یونیزاسیون انجام می‌شود. سازمان هواشناسی جهانی این موضوع را رد کرده اما تنها کشوری که در آن مطالعاتی انجام شده و حتی اقداماتی صورت گرفته کشور ماست.

وی ادامه داد: در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نیافتاده است. در همین آتش‌سوزی‌های چند ماه پیش کالیفرنیا که اقیانوس هم کنارش است و آن همه بخار در دسترس است این اتفاق نیافتاد. ما که اصلاً بخار آب در دسترس نداریم چه چیزی را می‌خواهیم بارور کنیم؟

رئیس پژوهشکده هواشناسی ادامه داد: نمونه دیگر آتش‌سوزی‌های سال ۲۰۱۰ در مسکو بود. روس‌ها هم رفتند و پول مردمشان را هزینه کردند بدون اینکه بحث کارشناسی در کار باشد. هیچ کدام از این موارد مورد تأیید سازمان متولی امر نبوده است.

رنجبر تصریح کرد: الان هم برخی نهادها به بهانه‌ این که پروژه سری است و … کارهایی می‌کنند که خوب است رسانه‌ها توجه مسئولان را به این موضوع جلب کنند که سازمان هواشناسی به عنوان یک سازمان دلسوز و تخصصی در این زمینه فعالیت می‌کند. ما رشته و تخصصمان همین است و دوست هم داریم به مملکت خدمت کنیم اما کلاً این روش را سازمان هواشناسی رد می‌کند.

وی تأکید کرد: سازمان هواشناسی می‌گوید حتی اصول فیزیکی این موضوع درست نیست اما در کشور ما متأسفانه در برخی سال‌ها انجام شده است و از سال ۲۰۱۱ با معاون آبفای وزارت نیرو هماهنگ بودیم و ما را به عنوان ناظر گذاشتند و نهایتاً خودشان هم رد کردند و پرونده بسته شد ولی متأسفانه در برخی استان‌ها این کار انجام گرفت که یک کار غیر علمی و خیلی بدی بود که در کشور صورت گرفت.

رئیس پژوهشکده هواشناسی تأکید کرد: سازمان هواشناسی به دلیل اینکه فیزیک مسأله جور در نمی‌آید مخالف است. البته مسئولان دلسوزند و می‌خواهند کاری بکنند ولی کارشناس نیستند. کارشناس باید از سازمان متولی باشد. به هر حال سازمان هواشناسی معاونت وزیر است و وقتی در یک استانی می‌خواهند این کار را بکنند خوب است دست کم یک استعلام کارشناسی از سازمان هواشناسی بگیرند.

در همین آتش‌سوزی‌های چند ماه پیش کالیفرنیا که اقیانوس هم کنارش است و آن همه بخار در دسترس است این اتفاق نیافتاد. ما که اصلاً بخار آب در دسترس نداریم چه چیزی را می‌خواهیم بارور کنیم؟ رنجبر ادامه داد: البته سازمان با بحث بارورسازی ابرها و تحقیقات آن مشکلی ندارد و بارها هم گفته شده است. خود سازمان هواشناسی اعلام کرده جایی که بارش آن کمتر از ۳۰۰ میلی‌متر است پتانسیل بارورسازی به روش سنتی را ندارد و مقرون به صرفه نیست. در جایی که ما بیش از ۳۰ درصد هدررفت آب داریم به جای اینکه مدیریت آب بکنیم موضوعاتی را مطرح می‌کنیم و نماینده‌های مجلس هم همه‌شان می‌گویند برای استان ما هم انجام دهید و فکر می‌کنند این کار مشکل کم‌آبی و خشکسالی را حل می‌کند که این موضوع گمراه کننده است و سازمان هواشناسی با این جنبه مخالف است.

وی در پایان تصریح کرد: ما به جای اینکه مصرف را مدیریت کنیم با طرح موضوعات این چنینی و اعدادی مثل اینکه می‌توانیم ۲۵ درصد بارش را افزایش بدهیم اصل موضوع را فراموش می‌کنیم و این واقعاً ظلم به کشوری است که ضرورت دارد بیش از هر چیزی مدیریت منابع آب را در دستور کار قرار بدهد. سازمان با این دیدگاه مخالف است و رئیس جمهور هم ابلاغ کرده که این روش نه می‌تواند مشکل خشکسالی کشور را و نه کم‌آبی و ضعف مدیریت آب را حل کند.