قیمت تعیین شده مرغ توافقی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان با اشاره به تعیین قیمت گوشت گرم مرغ، از توافقی بودن این قیمت خبر داد و افزود: با توجه به حساسیتی که درزمینهٔ توزیع مناسب کالاهای اساسی وجود دارد، ازاینرو زنجان جزو اولین استانهایی بود که نسبت به کنترل قیمت مرغ اقدام کرد و خوشبختانه در این زمینه نیز گامهای مؤثری برداشته شد.
وی با یادآوری اینکه قیمتی که برای گوشت گرم مرغ در استان تعیینشده بود، توافقی بوده و قبل از اینکه موضوع عرضه کم مرغ در بازار مطرح شود، روندی که درزمینهٔ توزیع و فروش این محصول در پیشگرفته شده بود با هیچ مشکلی مواجه نبود، تصریح کرد: این قیمتموردتوافق پشتیبانی سازمان و مرغداران بود، تا اینکه مسئله عرضه کم این کالا در بازار باعث به وجود آمدن مشکلاتی شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بابیان اینکه تلاش کردهایم تا از طرح موضوعات حاشیهای در مورد نحوه توزیع کالاهای اساسی مردم بپرهیزیم، ادامه داد: بیتردید مدیریت بازار در چنین شرایطی کار بسیار سختی است، به همین خاطر انتظار ما از رسانهها بهجای پرداختن به مسائل حاشیهای پیرامون بازار، کمک به ایجاد آرامش در چنین شرایطی است.
جعفری در ادامه، یکی دیگر از مباحث امروز را موضوع آرد و سازوکارهای توزیع این محصول عنوان و اظهار کرد: آمار حاکی از آن است که تا مهرماه امسال میانگین مصرف آرد در استان ۲ هزار تن بود که این میزان با طرح موضوعی به نام مدیریت توزیع آرد، امروز به ۶۰۰۰ تن در بخشهای مختلف، ازجمله سهمیهپزها،آزادپزها و سایر صنوف ازجمله واحدهای بیسکویتسازی رسیده است.
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