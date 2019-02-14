به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در پیامی شهادت جمعی از نیروهای مرزبانی سپاه زاهدان را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

بدون تردید حماسه پر شکوه ۲۲ بهمن موجب عصبانیت شدید استکبار جهانی و ایادی آنان به خصوص عناصر پلید و کینه توز تروریست ها شده است، آنان که تلاش بسیار کردند تا مانع این حرکت معجزه آسا شوند، لیکن زمانی که به اهداف پلید خود نرسیدند، دست به جنایت کور زده و تعدادی از نیروهای مرزبانی سپاه را به شهادت رساندند هر چند این حادثه تلخ برای ملت ایران دردناک بوده است لیکن این حوادث و ترورهای کور مردم ما را متحد تر و مقاوم تر می گرداند و قطعا نیروهای مسلح مقتدر و شجاع انتقام این شهیدان والا مقام را خواهند گرفت و پاسخ محکمی به آنان خواهند داد.

اینجانب شهادت جمعی از نیروهای سپاه از حافظان مرزهای میهن اسلامی در حادثه تروریستی زاهدان، از جمله شهید عبدالرضا بروجی از پاسداران شهرستان بروجرد را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) و رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی و به عموم ملت، به ویژه به خانواده های معظم این شهیدان تبریک و تسلیت عرض می کنم و از خداوند منان شفای مجروحان این حادثه را مسئلت دارم.