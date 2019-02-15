به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی و معاونین دانشگاه در جریان سفر به استان کرمانشاه با "آیت الله علما" نماینده معزز ولی فقیه در استان و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه درخصوص راه اندازی و ایجاد شعبه ای از دانشگاه مذاهب اسلامی دیدار و گفت وگو کردند.

در این دیدار ابتدا مختاری گزارشی از فلسفه تاسیس و فعالیت های دانشگاه مذاهب اسلامی، اهداف، رسالت ها و ماموریت ها و چشم انداز دانشگاه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری ارائه دادند که این گزارش مورد استقبال نماینده محترم ولی فقیه در استان و مجمع نمایندگان استان قرار گرفت.

در ادامه این دیدار موضوع اصل تاسیس دانشگاه مذاهب اسلامی در استان کرمانشاه در جهت مقابله با افراط و پیشگیری از تکفیر و تقویت بنیه تقریبی در جامعه به ویژه نسل جوان در جهت ایجاد یک رابطه همدلانه و اتحاد و انسجام میان پیروان مذاهب اسلامی مورد تاکید نماینده محترم ولی فقیه و نمایندگان استان قرار گرفت.