به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر جمعه با حضور عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست کشور فاز اول، نخستین سایت پرندهنگری استان گیلان با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال در تالاب امیر کلایه شهرستان لاهیجان افتتاح شد. این سایت به منظور بهرهبرداری اقتصادی از تالابها و مناطق تحت پوشش مدیریت محیط زیست برای جلب گردشگران، ایجاد اشتغال محلی و فعالیت آژانسهای بومی گردشگری راهاندازی شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: این سایت علاوه برآشنایی مردم با اهمیت تالابها و اهتمام به حفظ منابع موجود، برای توسعه گردشگری نیز قابل استفاده است.
قربانعلی محمدپور افزود: این یک نوع پروژه بومگردی و گردشگری است که نخستین بار در تالاب امیرکلایه شهرستان لاهیجان اجرا شده است.
وی با بیان اینکه این طرح تحت عنوان احیای و بهرهبرداری اقتصادی از تالاب و پناهگاه حیات وحش امیرکلایه اجرایی شده است، گفت: این طرح شامل سایت پرنده نگری، احداث پل چوبی برای بازدیدکنندگان است که در آینده به تجهیزات پیشرفته سمعی و بصری نیز تحهیز شده و کارشناسان محیط زیست نسبت به آموزشهای زیست محیطی و اهمیت تالابها و ذخایر موجود در تالابها به صورت روزانه در اینجا آموزش خواهند داد.
مدیرکل محیط زیست گیلان در ادامه هدف از اجرای این پروژه را توانمندسازی جوانع محلی از طریق حضور اکوتوریسم و گردشگران طبیعی ویژه حاشیهنشینان تالابها با احداث دهنه دریچه کنترل آب در سطح تالاب و دیوارهسازی عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون یک کیلومتر دیوارهسازی در حاشیه برخی نقاط تالاب انجام شده است، ادامه داد: به دستور استاندار گیلان هشت میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در این پروژه هزینه شده است.
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