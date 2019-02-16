مهناز امامدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال ۹۶ الگوی توسعه مشاغل خانگی را آغاز کردیم و با توجه به مطالعات میدانی و تطبیقی با تعداد زیادی از کشورها به این نتیجه رسیدیم که در تکمیل برنامه‌های قبل از جمله توانمندسازی متقاضیان، اتصال به بازار و فروش محصولات، باید اقدامات ویژه و به مراتب پررنگ‌تری را در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: مجموع این بررسی‌ها منجر به بازنگری در فرایند قبلی مشاغل خانگی شد و الگوی جدیدی تحت عنوان «الگوی نوین» توسعه مشاغل خانگی از سوی دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی پیشنهاد و در جلسه ستاد مطرح و تصویب شد.

رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی، «شناسایی ظرفیت ها» را یکی از مراحل اصلی الگوی نوین توسعه این مشاغل عنوان کرد و افزود: منظور از این ظرفیت‌ها صرفاً منابع طبیعی و اولویت‌های استانی نیست بلکه این ظرفیت‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که می‌توانند در فرایند کار مشارکت کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در فرایند قبل صرفاً متقاضیان ایجاد مشاغل خانگی در سامانه تقاضای خود را ثبت می‌کردند اما در الگوی جدید ما نیز در تلاشیم تا اشخاص حقیقی و حقوقی را شناسایی کنیم؛ در الگوی جدید یکی از بحث‌هایی که در مرحله اول یعنی «شناسایی ظرفیت ها» مد نظر قرار دارد، موضوع جلب مشارکت افراد برای همکاری در الگوی توسعه مشاغل خانگی است که نهادهای مردم نهاد، تعاونی‌ها، خیرین، کارآفرینان و پشتیبان‌ها را شامل می‌شوند.

امامدادی افزود: در الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی به طور مشخص توسعه رشته‌های نوین، توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی، پایدارسازی مشاغل، توسعه فعالیت‌های شبکه ای، مشاوره و ارزیابی متقاضیان، اتصال به بازار و هدفمندی حمایت‌ها و کاهش وابستگی به تسهیلات مورد تاکید قرار دارد.

وی تاکید کرد: این سیاست را در سال ۹۶ در ۹ استان خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام و چهارمحال و بختیاری آغاز کردیم و اخیر استان سیستان و بلوچستان نیز به این استان‌ها اضافه شدند تا در مرحله اول اجرای طرح نوین مشاغل خانگی ۱۰ استان تحت پوشش قرار بگیرند.

اشتغال‌زایی برای ۶ هزار زن سرپرست خانوار از سال ۹۸

رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی وزارت کار گفت: با توجه به نتایج خوبی که تاکنون از اجرای این طرح حاصل شده و در بعضی استان‌ها نیز به صادرات انجامید، منجر به این شد که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از اجرای این طرح در ۲۱ استان دیگر ویژه زنان سرپرست خانوار استقبال کند و این پیشنهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شد.

امامدادی ادامه داد: در راستای ارائه این پیشنهاد از سوی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به وزارت کار، قرار است برای ۶ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار در ۲۱ استان کشور با بهره گیری از الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی اشتغالزایی شود.

وی افزود: با توجه به تاکید قانون برنامه ششم توسعه بر توانمندسازی زنان و همچنین ظرفیت مشاغل خانگی برای بهبود معیشتی زنان سرپرست خانواری که همسر خود را از دست دادند، زنان مطلقه و زنانی که به هر دلیلی مسئولیت تأمین معاش خانواده را بر عهده دارند، این طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی گفت: محدوده جغرافیایی این طرح در ۲۱ استان آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، همدان و یزد هستند.

امامدادی درباره آغاز این طرح گفت: برای اجرای این طرح باید تفاهم نامه‌ای بین وزارت کار و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مبادله شود که به سال آینده موکول خواهد شد.

وی با اشاره به مراحل اجرای طرح حمایت از اشتغال زنان سرپرست خانوار گفت: در مرحله اول، شناسایی مزیت‌های جغرافیایی و شناسایی زمینه همکاری فعالان بخش خصوصی و غیردولتی، در مرحله دوم توانمندسازی، استعدادسنجی، مشاوره هدایت و آموزش متقاضیان و در مرحله سوم مشارکت کارافرینان خیرین و افراد پشتیبان در این طرح پیش بینی شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی افزود: اتصال مشاغل خانگی به بنگاه‌های بزرگ‌تر، تقویت، ارتقایی کمی و کیفی و استانداردسازی محصولات و سپس کمک به فروش و اتصال به بازار محصولات متقاضیان در دستور کار قرار دارد.

گفتگو: سمیرا اکبریان ساروی