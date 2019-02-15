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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱:۵۸

حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ؛

دیدار ظریف و رئیس سازمان امنیت استرالیا

دیدار ظریف و رئیس سازمان امنیت استرالیا

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دانکن لوئیس رئیس سازمان امنیت استرالیا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با یکدیگر دیدار و بر گسترش همکاری های دوجانبه تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاع رسانی و سخنگوی وزارت امور خارجه، رئیس سازمان امنیت و اطلاعات استرالیا (ای‌اس‌آی‌او) در این دیدار ضمن ابراز خشنودی از ملاقات مجدد ظریف بر نقش مهم ایران در امنیت منطقه ای تاکید کرد و خواهان گسترش همکاری های امنیتی دوجانبه استرالیا و ایران شد.

کنفرانس امنیتی مونیخ عصر جمعه با حضور بیش از ۱۰۰ رئیس دولت و وزیر آغاز به کار کرد.

از ایران هیاتی به سرپرستی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در این کنفرانس سه روزه شرکت کرده است.

کد مطلب 4543030

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