دیدار ظریف و رئیس سازمان امنیت استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاع رسانی و سخنگوی وزارت امور خارجه، رئیس سازمان امنیت و اطلاعات استرالیا (ای‌اس‌آی‌او) در این دیدار ضمن ابراز خشنودی از ملاقات مجدد ظریف بر نقش مهم ایران در امنیت منطقه ای تاکید کرد و خواهان گسترش همکاری های امنیتی دوجانبه استرالیا و ایران شد.



کنفرانس امنیتی مونیخ عصر جمعه با حضور بیش از ۱۰۰ رئیس دولت و وزیر آغاز به کار کرد.

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از ایران هیاتی به سرپرستی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در این کنفرانس سه روزه شرکت کرده است.