دیدار ظریف و رئیس سازمان امنیت استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاع رسانی و سخنگوی وزارت امور خارجه، رئیس سازمان امنیت و اطلاعات استرالیا (ایاسآیاو) در این دیدار ضمن ابراز خشنودی از ملاقات مجدد ظریف بر نقش مهم ایران در امنیت منطقه ای تاکید کرد و خواهان گسترش همکاری های امنیتی دوجانبه استرالیا و ایران شد.
کنفرانس امنیتی مونیخ عصر جمعه با حضور بیش از ۱۰۰ رئیس دولت و وزیر آغاز به کار کرد.
از ایران هیاتی به سرپرستی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در این کنفرانس سه روزه شرکت کرده است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و دانکن لوئیس رئیس سازمان امنیت استرالیا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با یکدیگر دیدار و بر گسترش همکاری های دوجانبه تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاع رسانی و سخنگوی وزارت امور خارجه، رئیس سازمان امنیت و اطلاعات استرالیا (ایاسآیاو) در این دیدار ضمن ابراز خشنودی از ملاقات مجدد ظریف بر نقش مهم ایران در امنیت منطقه ای تاکید کرد و خواهان گسترش همکاری های امنیتی دوجانبه استرالیا و ایران شد.
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