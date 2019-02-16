حسام الدین جعفری همزمان با آغاز سومین اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا به خبرنگار مهر گفت: اردوی کنونی از اواخر هفته گذشته با دعوت از ۳۸ فرنگی کار در خانه کشتی تهران آغاز شده که هدف اصلی از برپایی این تمرینات، آماده سازی بچه ها برای حضور در تورنمنت بین المللی مجارستان و همچنین رقابتهای قهرمانی آسیاست.

وی با تاکید بر اینکه محمد بنا همواره نگاه جدی و ویژه ای به جوانان مستعد و آینده دار دارد، تصریح کرد: محمد بنا مدتی از کشتی دور بود و حالا که دوباره به عنوان سرمربی به تیم ملی بازگشته همچون گذشته سرمایه گذاری ویژه ای روی جوانان کرده است. این مساله در تورنمنت جام وهبی امره ترکیه به وضوح مشخص بود و نشان داد محمد بنا به تمامی نفرات نگاه ویژه دارد. او ثابت کرده می تواند از نفرات مستعدی که کسی انتظارش را هم ندارد یک کشتی گیر خوب و ششدانگ بسازد. البته ما با محدودیت زمان تا میادین بزرگ و مهم مواجه هستیم که این مساله کار کادر فنی را بسیار سخت و حساس می کند.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی افزود: ما باید بزودی نفرات منتخب اردوی تیم ملی را به تورنمنت بین المللی مجارستان اعزام کنیم که این مسابقات اهمیت فراوانی برای کادر فنی دارد. با توجه به این که این تورنمنت جزو مسابقات طرح سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی است طبیعتا تیم های قدرتمند با نفرات عنوان داری در آن به میدان خواهند رفت. همین موضوع باعث خواهد شد تا ما ضمن کسب امتیاز در رنکینگ اتحادیه جهانی، نفرات اعزامی را بطور جدی محک بزنیم.

جعفری ادامه داد: پیش از برگزاری جام جایزه مجارستان قرار است یک اردوی مشترک هم با فرنگی‌کاران این کشور برگزار کنیم که این تمرینات هم می تواند در روند آماده سازی بچه های ما بسیار موثر و مفید باشد. ضمن اینکه کادر فنی با دقت، نفرات اعزامی به مجارستان را زیر ذره بین قرار خواهد داد تا نقاط ضعف بچه‌ها به خوبی برای میادین رسمی آتی برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی مجارستان در روزهای ۴ و ۵ اسفند ماه سال جاری در شهر گیور این کشور برگزار می‌شود ترکیب اعزامی تیم ایران به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: رضا خدری

۶۰ کیلوگرم: شیرزاد بهشتی طلا

۶۳ کیلوگرم: محمد نوربخش- میثم دلخانی

۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی

۷۲ کیلوگرم: محمدرضا آقانیا

۷۷ کیلوگرم: پیام بویری

۸۲ کیلوگرم: جمال اسماعیلی

۸۷ کیلوگرم: یوسف قادریان

۹۷ کیلوگرم: حسن آریایی نژاد

۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره‌جیلی

مربیان: ناصر نوربخش- رسول جزینی- عادل بالی تبار

داور: مهدی آقاولی

سرپرست: حسام الدین جعفری

برنامه های آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی در حالی اجرا می شود که این تیم باید طی روزهای ۳ تا ۸ اردیبهشت ماه سال آینده در رقابتهای قهرمانی آسیا در چین به میدان برود.